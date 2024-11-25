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利用熟睡兒童2破綻仍遭識破！男女用娃娃車走私10瓶茅台闖關大陸 被逮個正著

香港01／ 撰文：朱加樟
有旅客利用兒童推車藏匿茅台酒由澳門進入內地，當局查獲茅台酒共計10瓶。（中國海關總署微信公眾號）
有旅客利用兒童推車藏匿茅台酒由澳門進入內地，當局查獲茅台酒共計10瓶。（中國海關總署微信公眾號）

中國海關總署稱，11月19日，拱北海關所屬青茂海關查獲一宗旅客利用兒童推車藏匿茅台酒入境（由澳門進入內地）案，查獲茅台酒共計10瓶。

中國海關總署稱，當天下午近6時，在青茂口岸旅檢現場，一名旅客推著一輛載有熟睡兒童的推車經「無申報通道」進境。現場關員察覺其神色不自然、腳步逐漸加快，遂將其截查。

在查驗過程中，關員在兒童推車把手處懸掛的藍黑色布袋中查獲茅台酒4瓶，在推車靠背後夾層內，查獲用外包裝紙盒和黃色膠帶封裝的茅台酒6瓶。

中國海關總署提醒：根據相關規定，酒屬於國家限制進境物品，以藏匿、偽裝等方式逃避海關監管，屬走私行為，情節嚴重構成犯罪的，將被依法追究刑事責任。

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文章授權轉載自《香港01》

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