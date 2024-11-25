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陸武漢3姐弟玩「真煮可吃」仿真廚房玩具 點火引燃致全身多處燒傷

香港01／ 撰文：林芷瑩
三姐弟玩「真煮可吃」仿真廚房玩具時不慎引發火災，全身多處燒傷。（微信公眾號＠武漢市第三醫院燒傷科）
三姐弟玩「真煮可吃」仿真廚房玩具時不慎引發火災，全身多處燒傷。（微信公眾號＠武漢市第三醫院燒傷科）

大陸湖北武漢的10歲女童小萌（化名），上月與2名弟弟在家玩仿真廚房玩具時，不慎引發火災，3姐弟全身多處燒傷。

大陸湖北武漢市第三醫院燒傷科介紹，小萌10月27日過生日時，親戚送了一套仿真迷你廚房玩具作為生日禮物，外包裝上寫有「真煮真吃」等字眼，「可以使用明火點火，刀可以切菜，灶台可以加熱，鍋具可以煮飯，做的飯可以食用」。

當晚，父母忙於做家務，8歲的弟弟用玩具切好菜，5歲的弟弟在旁觀看，小萌用打火機點燃灶台時準備炒菜時不慎引發火災，火勢迅速蔓延，導致姐弟3人均有不同程度燒傷。所幸家長及時發現，迅速撲滅大火，並將3人送往武漢市第三醫院。

經檢查，小萌的頭、臉、頸、軀、雙上肢均被燒傷，達三度燒傷，頭臉部腫脹明顯，需入院接受治療；2個弟弟則分別有面積5%和2%的燒傷，需定期在門診換藥治療。醫生通過消腫、抗炎、抗休克、異種皮覆蓋手術及多次換藥治療，小萌傷口痊癒，近日已出院。

據了解，目前市面上的高仿真迷你廚房玩具主要分為兩種：一種是直接使用明火加熱，一種是通電類似電磁爐加熱。然而，兩種加熱方式在使用過程中都存在很大的燒燙傷安全隱患，包括點火時引發火災、接觸正在加熱的鍋具被燙傷、接觸電磁爐的餘溫被燙傷、不慎打翻鍋或煮熟的食物被燙傷等。

武漢市第三醫院燒傷科小兒燒傷病區護士長王璇介紹，近年來，醫院燒傷科已接診多宗因迷你廚房玩具被燒燙傷的患兒。除了燒燙傷風險，這類玩具還存在被菜刀割傷等風險。

院方提醒，購買此類高仿真玩具時，應在正規管道選擇正規廠家生產，且符合相關安全標準和質量要求的玩具。使用明火及電器時，需在家長的監護下進行，提醒兒童注意安全，小心燙傷，切不可讓孩子獨自操作。

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文章授權轉載自《香港01》

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