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搭巴士想撕博愛座貼紙 男童被阻止12字童言回應…港網激讚：小朋友神邏輯

香港01／ 撰文／布萊恩
香港有小朋友想撕走貼在座位旁的「博愛座貼紙」，解釋「撕了這張貼紙人們都可以照坐」。情境示意圖。圖／Ingimage
香港有小朋友想撕走貼在座位旁的「博愛座貼紙」，解釋「撕了這張貼紙人們都可以照坐」。情境示意圖。圖／Ingimage

博愛座」、「優先座」問題常惹爭議，但可以這樣解決？有港男於網上發文，指搭乘巴士時，看到有小朋友想撕走貼在座位旁的「優先座貼紙」，家長即時阻止，惟小朋友童言回應1句，令他驚嘆「小朋友的神邏輯」。

帖文引來網友熱議，不少人大讚小朋友「做得對」，「沒辦法反駁，小朋友早就看破世事」、「因為小朋友，看到未來的希望！」、「小朋友年紀小小已擁有大智慧」。不過也有網友認為可能觸犯「刑事毀壞」，提醒不要胡亂撕走貼紙。

男童欲撕走優先座貼紙　1句童言獲激讚

該港男11月23日（星期六）早上於社交平台threads以「小朋友的神邏輯」為題發布相片，指搭乘巴士時，有小朋友想撕走貼在座位旁的「優先座貼紙」，家長見狀「按著他」，小朋友則向家長解釋，「撕了這張貼紙人們都可以照坐」。

從相片見到，男童與女家長坐在近下車門的關愛座位置，男童正望着「優先座貼紙」，家長伸出左手按住貼紙。

網友：小朋友一早看破世事

網友看過帖文議論紛紛，大讚男童有智慧，「佢啱喎」、「沒辦法反駁，小朋友早就看破世事」、「因為小朋友未來見到希望！」、「小朋友年紀小小已擁有大智慧」、「Smart」、「其實可以不用設關愛座，讓座是出於真心，除非你不讓會被人控告，那就有必要有此座位，否則沒有意思。讓座不是必然，人家無責任必讓」。

不過也有網友指出可能觸犯「刑事毀壞」，提醒不要胡亂撕走貼紙，「刑事毀壞，不要認為小朋友就可以做犯法的事」、「道理很對，但記得那張貼紙不是屬於你，撕了媽媽要結帳的」、「不要美化小朋友頑皮」、「其實貼了也可以照坐」。

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文章授權轉載自《香港01》

博愛座 巴士 讓座

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