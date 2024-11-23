下場慘了！女友路邊怨沒收到包包 他竟轉身買「這」笑翻一票人

此「包包」非彼「包包」！最近1名女網友在社交平台分享街上遇到的趣事，表示早前逛街時剛好身邊有1對情侶經過，無意中聽到其中女方發脾氣稱男朋友沒有送她「包包」，不料男方竟到一連鎖麵包店買2個麵包，並送給女友，讓女方當場「氣到爆炸」。

原PO在Threads上發文，表示早前在街上一邊使用手機，一邊行走，所以步速較慢，也能聽到其他路人的對話。期間她身旁出現1對情侶，女方發脾氣責怪男友沒有買「包包」給她，而男友在聽到抱怨後竟急忙走到一連鎖麵包店，「買了兩個不知道什麼麵包給她（女友）」，讓女方「氣到爆炸」，因自己想要的「包包」應為名牌皮包，而非麵包。

原PO當下努力地忍笑，事後在文中更大讚該名男子勇氣可嘉，「兄弟做得好」、「我覺得我忍住不大笑出來，已經是最好的禮貌」。

貼文引來網友熱議，有人笑言也許女方的確是想吃麵包，「講疊字可能代表真的想吃麵包」、「買了兩個麵包，男友算有做到滿足女友要求」，也有網友指「十萬個惹怒女朋友的方式」、「可能買完吃的包包，轉身偷偷去買背的包包」。

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文章授權轉載自《香港01》