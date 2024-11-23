面試主管職遭問「水餃是男還是女？」 職場老手機智回應秒被錄取
面試是挑戰應徵者反應來篩選。大陸有跨國企業聘請銷售主管，面試官先後向3名求職者發問同一個問題，「餃子是男人還是女人？」，前2人回答不出來，讓面試官不滿意，至第3名求職者給出十分機智的答案，讓他不禁起身拍掌讚好及時錄取。
有大陸媒體報導，大陸某跨國企業要招募銷售主管，由於該公司規模寵大，待遇很好，吸引了大批求職者應徵。面試官經2輪面試後，篩選出3位比較優秀的應徵者，進行最後一輪面試以決定哪位最適合。
面試官向3位應徵者提出同1個問題：「餃子是男人還是女人？」第1位博士生回答，「餃子就是餃子，這是根本沒有生命，還分什麼男人、女人？你搞錯了吧，確定這道問題沒有搞錯？」，而第2位是在外國學成回來的應徵者回答，「請問這問題與這份工作有什麼關係？如果沒有，我拒絕回答這樣拉低我智商的問題」。
第3位縱橫職場十多年的應徵者這樣回應，「其實按道理來說，水餃沒有生命，所以沒男女之別，但如果從腦筋急轉彎的角度來說，餃子其實是男人，因為餃子有包皮」。面試官聽罷拍手叫好，立刻錄取這面試者。面試官事後解釋，銷售主管1職屬企業中的管理層，不僅要有大膽創新的思維，還須具備變通能力，因為公司請他就是為公司解決問題。
延伸閱讀：
提早去見工！搭電梯聽HR講壓價招數 打工仔面試1句寸爆 網民狂賀
求職面試被問「上一份工離職原因」？網勸千萬別這樣答：老闆會怕
文章授權轉載自《香港01》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言