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面試主管職遭問「水餃是男還是女？」 職場老手機智回應秒被錄取

香港01／ 撰文：喬納森
水餃示意圖。圖／Ingimage
水餃示意圖。圖／Ingimage

面試是挑戰應徵者反應來篩選。大陸有跨國企業聘請銷售主管，面試官先後向3名求職者發問同一個問題，「餃子是男人還是女人？」，前2人回答不出來，讓面試官不滿意，至第3名求職者給出十分機智的答案，讓他不禁起身拍掌讚好及時錄取。

有大陸媒體報導，大陸某跨國企業要招募銷售主管，由於該公司規模寵大，待遇很好，吸引了大批求職者應徵。面試官經2輪面試後，篩選出3位比較優秀的應徵者，進行最後一輪面試以決定哪位最適合。

面試官向3位應徵者提出同1個問題：「餃子是男人還是女人？」第1位博士生回答，「餃子就是餃子，這是根本沒有生命，還分什麼男人、女人？你搞錯了吧，確定這道問題沒有搞錯？」，而第2位是在外國學成回來的應徵者回答，「請問這問題與這份工作有什麼關係？如果沒有，我拒絕回答這樣拉低我智商的問題」。

第3位縱橫職場十多年的應徵者這樣回應，「其實按道理來說，水餃沒有生命，所以沒男女之別，但如果從腦筋急轉彎的角度來說，餃子其實是男人，因為餃子有包皮」。面試官聽罷拍手叫好，立刻錄取這面試者。面試官事後解釋，銷售主管1職屬企業中的管理層，不僅要有大膽創新的思維，還須具備變通能力，因為公司請他就是為公司解決問題。

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文章授權轉載自《香港01》

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