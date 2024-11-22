大陸深圳飯店親熱遭2男闖入 小情侶嚇到腿軟：會追究到底

深圳一對情侶日前在酒店親密時，突遭兩名陌生男子闖入房間，「當時我倆被嚇得腿發抖，現在整夜失眠。」酒店方面事後承認工作失誤，但只願賠償4晚住宿費，目前雙方仍未達成協商一致。

據《大皖新聞》報導，周日（ 11月17日）淩晨，莫先生與女友入住位於南山區男友地鐵站附近的「奈威L行政公寓酒店」。

到達酒店後，莫先生被告知此前預訂的雙床房售罄，他們接受建議辦理雙床房併入住。惟入住約半小時後，正當莫先生和與女友在床上親密時，兩名陌生男子突然刷卡闖入房間。

莫先生說，事發時他和女友下意識地翻身下床，而因事發突然，他們被嚇得全身發抖、發顫，「身心遭受巨大傷害。」

莫先生亦隨即報警處理，根據報警回執單顯示，警方17日淩晨1時59分接到報警並出警。

警方進行調解後，酒店方面願意道歉並賠償4晚住宿費合共人民幣1236元（約新台幣5558元） 。莫先生不接受，他希望酒店正式認可對他和女友造成的傷害，道歉並賠償精神損失費人民幣5000元（約新台幣2.2萬元） 。由於雙方意見較大，調解未能成功。

「民警說這是民事糾紛，協商不成只能起訴。酒店說是員工的小失誤，給3倍賠償，這樣我們肯定無法接受」，莫先生稱。

莫先生介紹，他和女友分別25歲和24歲，在一起已經有半年多時間。這件事發生后，他們不僅變得沉默寡言，而且整夜失眠，準備去看心理醫生。他還說，要對此事追究到底。

而在某旅行APP中，莫先生對該酒店打出差評，並稱該酒店衛生差、態度不好、存在消防隱患等問題。目前，涉事酒店未對該差評作出回應。

據企恰恰舞顯示，該酒店背後公司即深圳舒格莫凡公寓管理有限責任公司，成立於2017年3月，註冊資本人民幣100萬元（約新台幣450萬元），2023年6月發生法定代表人、投資人等工商變更。

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文章授權轉載自《香港01》