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地鐵活春宮影片瘋傳！大陸情侶車廂摸下體 1動作更離譜震驚網友

香港01／ 撰文：布萊恩
情侶互動示意圖。圖／ingimage
情侶互動示意圖。圖／ingimage

地鐵乘客眾多，不應作出不雅舉動！香港網上瘋傳1段影片，指地鐵車廂內有1對年輕情侶公然作出不雅行為，看到男方伸手放進女方內褲下體位置持續撫摸，其間更不停「抖腳」，女方則似乎不以為意，沒有阻止。

影片引來網友熱議，批評2人行為離譜，「公眾地方也不知道醜」、「他們真以為沒人看到？」、「光天化日，公共場所，有沒有搞錯！」。也有網友關注男方「抖腳」舉動，「震成那樣，他的腳是不是有病？」

雖然影片於香港網路流傳，但從車廂環境及用色估計，事件推斷是在大陸廣州地鐵發生。

廣州地鐵車廂座位上有1對年輕情侶正在調情，當中男方邊笑邊把右手伸進女方內褲下體位置，持續有動作，其間更不停「抖腳」。（影片截圖）
廣州地鐵車廂座位上有1對年輕情侶正在調情，當中男方邊笑邊把右手伸進女方內褲下體位置，持續有動作，其間更不停「抖腳」。（影片截圖）

廣州年輕情侶車廂內作不雅行為

這段「地鐵活春宮」影片長6秒，推斷是廣州地鐵車廂座位上有1對年輕情侶正在調情，當中男方邊笑邊把右手伸進女方內褲下體位置，持續有動作，其間更不停「抖腳」，狀甚享受。女方則似乎不以為意，反而專心看手機，未見有阻止男方行為，表現得毫不驚訝。

影片可見車廂內還有多名乘客，而女子身旁邊的座位亦有別人坐著，但2人沒有理會被看到，持續作出不雅舉動，完全進入「旁若無人」的境界。

網友批過分：不知羞恥

網友看過影片譁然，指摘2人行為過分，「公眾地方也不知道醜」、「他們真以為沒人看到？」、「天化日，公眾場所，這麼大的人做這種行為，無自我控制能力的嗎？有沒有搞錯！」、「那又狼了點」、「真大膽」、「不知羞恥」。

也有網友笑言，「在小小的花園裡面掘下掘下掘」、「很緊火（急切生理需求）」。另有網友關注男方「抖腳」舉動，「震成那樣，他的腳是不是有病？」

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文章授權轉載自《香港01》

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