恐怖外賣員？食物灑了2外賣員蹲地急搶救 網友驚：噁心
叫外賣食物送上門時，應對食物的運送過程「眼不見為凈」？網上最近流傳2條影片與照片，顯示有「恐怖外賣員」出現，其中1名穿拖鞋的大叔，疑是「步兵」外賣員，懷疑灑了茶類飲品，讓外賣袋都是液體，他竟把所有食物放在地上，在公眾地方把茶倒回杯子內，疑打算做好「急救」處理後繼續送貨；而另1張照片則看到有自行車外賣員疑似把湯灑了在塑膠袋內，他亦是把食物放在地上，公然把袋內熱湯倒回碗內，上載相片者表示懷疑湯的份量不夠，「再開第2碗湯來補滿」。
網友看到2名外賣員的行為，紛紛表示震驚，又諷刺形容「真環保」、「很專業，1滴也不會少」、「把食物放在地下己經夠糟糕，還倒回入杯，以為沒人知道」，有人指出接連出現同類事件，懷疑這招是「外賣員的急救秘技」、「應該很多人都是這麼做」，又指只有在外賣送到時多加留意，「除非當場看到，否則真避無可避」。
疑倒灑飲料後緊急處理
社交平台瘋傳2個相關影片，片中可見，1名穿拖鞋的半禿頭的大叔蹲在地上，並將所有食物放在地面，雖然放在塑膠袋內，但予人觀感欠佳。叔叔疑似灑了茶類飲料，導致外賣塑膠袋都是液體，需要作出緊急處理。只見大叔當眾把茶倒回杯內，然後擦乾淨塑膠袋、食物盒和外賣杯，繼而提起外賣紙袋，相信打算繼續往送外賣。
拍片女子批評「這麼沒有公德心」、「這個客人真慘」，影片在網上瘋傳，轉傳到多個社交平臺。
另有外賣員灑了湯
社交平臺也瘋傳另1張照片，有外賣員把單車停停好，然後蹲在地上，目擊事件的網友懷疑對方「他灑了湯落在塑膠袋裡」，同樣把食物放在地上，「在塑膠袋裡倒回裝湯的碗」，相信份量不足「再開第2碗湯來補滿」。
事件引起大量網友熱議，直斥「搞砸了一些真正專業的外賣員」，有人則嘲諷「懂得變通，很需要這些人才 」。不過亦有網友坦言有關情況很難避免，「不想有這種事情發生，最好當然自己去買外賣」。
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文章授權轉載自《香港01》
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