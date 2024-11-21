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殺父仇人20年刑滿出獄 在受害者家門擺席放鞭炮慶祝！家屬設靈堂抗議

香港01／ 撰文／許祺安
四川綿陽一名男子李某爆料稱，20年前殺害自己父親的兇手在刑滿釋放後，在他家門口大擺宴席18桌，鋪紅毯放鞭炮，還邀請180名親友慶祝，現場熱鬧非凡。鞭炮示意圖。圖／ingimage
四川綿陽一名男子李某爆料稱，20年前殺害自己父親的兇手在刑滿釋放後，在他家門口大擺宴席18桌，鋪紅毯放鞭炮，還邀請180名親友慶祝，現場熱鬧非凡。鞭炮示意圖。圖／ingimage

四川綿陽一名男子李某爆料稱，20年前殺害自己父親的兇手在刑滿釋放後，在他家門口大擺宴席18桌，鋪紅毯放鞭炮，還邀請180名親友慶祝，現場熱鬧非凡。李家人對此感到極度憤怒，認為此舉是赤裸裸的挑釁與羞辱，不得不在家門口擺上供桌，掛起父親的遺照，上香祭拜以此抗議。

河南日報集團旗下都市生活日報《大河報》報導，據受害者家屬李某回憶，15歲時父親在家中被鄰居雇兇殺害，兇手當年還企圖潑汽油焚屍。案件發生後，兇手被判處有期徒刑20年。今年刑滿出獄後，兇手在李某家門口舉辦了盛大的「接風宴」，場面熱鬧非凡，鞭炮聲不絕於耳。

看到殺父仇人如此囂張地慶祝出獄，不以殺人為恥，他們家所有的親朋好友還很開心的喝酒吃肉，大聲喧嘩熱鬧非凡，李某和家人內心的傷痛再次被掀起。為抗議兇手一家「不知恥」的行為，李某一家在家門口設置供桌，擺放父親遺照和貢品，為父親上香祭拜。然而，兇手一家非但沒有收斂，反而笑聲更大，甚至繼續燃放鞭炮，激化矛盾。

事發後，李某將影片發布至網絡，引發輿論關注。當地青義鎮政府迅速介入處理，派出所成立專班進行調解，並對雙方進行法制教育。官方表示，兩家相距僅百米，屬於門對門的鄰居關係，恩怨多年積累，需進一步磨合與調解。

四川省綿陽市相關部門強調，將依法妥善處理此事件，避免類似矛盾進一步升級。

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文章授權轉載自《香港01》

受害者 殺人 紅毯 鄰居

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