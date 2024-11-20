快訊

美商雷神高報軍售款被抓包賠52億 國防部：已完成繳庫

北分署公務員之死 同事揭謝宜容好大喜功…迎合政院AI政策釀悲劇

卓揆下令！疾管署急改口：「土皇帝」霸凌案 調查結果一周內出爐

聽新聞
0:00 / 0:00

穿日本隊足球球衣男遭中國大陸球迷圍堵罵｢漢奸｣ 再被警察強行脫衣

香港01／ 撰文：許祺安
警察強行將男子的球衣脫下。（影片截圖）
警察強行將男子的球衣脫下。（影片截圖）

世界盃亞洲區外圍賽第三輪（18強）C組，國足19日（周二）在廈門主場對日本，以1:3敗北。這場「中日大戰」場外發生插曲，一名身穿日本隊球衣的男子遭到大批中國球迷圍堵推擠並辱罵「漢奸」，其後還被警察強行脫下球衣。

多段網傳影片顯示，19日下午在廈門奧體中心白鷺體育場外，一名身穿日本隊藍色球衣的男子遭到大批中國球迷包圍，中國球迷辱罵「漢奸」以及各種中日語的粗口。儘管多名警察趨前保護男子，這名男子行走時仍遭到推擠並被強行扯下帽子。

有影片顯示，男子被警察帶到一個角落後，男子與警察發生衝突，警察強行將男子的球衣脫下，隨後向身後的中國球迷大聲喊「脫了！脫了！」，以緩和群眾的情緒。

事發後，數名拍片的網友稱這名男子是中國人，但也有人指他是日本球迷。

為避免出現反日激烈行為，中國足協稍早前就發出「文明觀賽倡議書」，呼籲中國球迷注重禮儀、尊重秩序，不使用粗俗、侮辱性的語言或做出過激行為。不擁擠、不推搡，避免發生衝突。

延伸閱讀：

首回合七球大敗…國足今坐陣主場再戰日本 門票被炒至33120元

珠海車撞人／再有外媒採訪受阻 日本記者被帶走要求刪除所有影片

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

穿日本隊足球球衣男遭中國大陸球迷圍堵罵｢漢奸｣ 再被警察強行脫衣

世界盃亞洲區外圍賽第三輪（18強）C組，國足19日（周二）在廈門主場對日本，以1:3敗北。這場「中日大戰」場外發生插曲，一名身穿日本隊球衣的男子遭到大批中國球迷圍堵推擠並辱罵「漢奸」，其後還被警察強行脫下球衣。

上海夫妻花76萬元報南極郵輪遊 卻因少說1字被迫與陌生人拼床

陸媒《新民晚報》報導，上海一對夫婦花了19萬人民幣（下同。約新台幣76萬元）購買了南極郵輪遊，臨行前平台通知夫妻要和陌生人拼床睡，只因女事主和客服交涉時稱二人「一起」，而不是「一起住」。

大陸國足迷噓日國歌、激光筆射龍門 日網友：球迷不成長 球隊也不會

世界盃亞洲區外圍賽第三輪（18強）C組，中國隊主場1：3不敵日本，未能報首回合0：7大敗的一戰之仇，不過表現已有改進。然而場內外風波不斷，除有身穿日本球衣的球迷被大批中國大陸球迷圍堵外，還出現賽前播放

五月天上海演唱會引發「地震」 周圍逾10幢大廈劇烈搖晃

五月天日前在上海開騷（開始表演），竟引發場館周圍逾10幢大廈劇烈搖晃，附近居民直言家中似「地震」。對此，有專家表示，這或是一種「共振現象」，當歌曲BPM（每分鐘節拍數）在140拍左右時，相關音波更容易與生活建築形成低頻共振。

33歲精神病女兒捐款400萬掏空家中積蓄 父稱慈善機構一度拒退款

陸媒《大風新聞》報導，江蘇一名黃先生發貼文指出，女兒今年33歲，患有精神分裂症，病發期間在公益平台捐款了100萬元人民幣（下同。約新台幣400萬元），部分慈善組織退回50多萬元（約新台幣200多萬元），但捐給燈塔慈善救助基金會的40多萬元（約新台幣160多萬元）卻被拒退。11月18日，燈塔慈善救助基金會稱已將40餘萬（約新台幣160多萬元）悉數退還。

大陸湖南28樓業主鑿穿外牆搭梯直通隔壁樓 稱「火災時可以逃生」

近日有大陸網友舉報指，湖南常德一個屋苑的一名28樓業主竟然砸穿樓房外牆，把外立面改建成防盜門，並安裝上簡易樓梯通往隔壁樓棟頂層天台，而樓梯周圍無防護措施。相關照片曝光後引發關注。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。