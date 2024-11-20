穿日本隊足球球衣男遭中國大陸球迷圍堵罵｢漢奸｣ 再被警察強行脫衣

世界盃亞洲區外圍賽第三輪（18強）C組，國足19日（周二）在廈門主場對日本，以1:3敗北。這場「中日大戰」場外發生插曲，一名身穿日本隊球衣的男子遭到大批中國球迷圍堵推擠並辱罵「漢奸」，其後還被警察強行脫下球衣。

多段網傳影片顯示，19日下午在廈門奧體中心白鷺體育場外，一名身穿日本隊藍色球衣的男子遭到大批中國球迷包圍，中國球迷辱罵「漢奸」以及各種中日語的粗口。儘管多名警察趨前保護男子，這名男子行走時仍遭到推擠並被強行扯下帽子。

有影片顯示，男子被警察帶到一個角落後，男子與警察發生衝突，警察強行將男子的球衣脫下，隨後向身後的中國球迷大聲喊「脫了！脫了！」，以緩和群眾的情緒。

事發後，數名拍片的網友稱這名男子是中國人，但也有人指他是日本球迷。

為避免出現反日激烈行為，中國足協稍早前就發出「文明觀賽倡議書」，呼籲中國球迷注重禮儀、尊重秩序，不使用粗俗、侮辱性的語言或做出過激行為。不擁擠、不推搡，避免發生衝突。

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文章授權轉載自《香港01》