大陸國足迷噓日國歌、激光筆射龍門 日網友：球迷不成長 球隊也不會

世界盃亞洲區外圍賽第三輪（18強）C組，中國隊主場1：3不敵日本，未能報首回合0：7大敗的一戰之仇，不過表現已有改進。然而場內外風波不斷，除有身穿日本球衣的球迷被大批中國大陸球迷圍堵外，還出現賽前播放日本國歌時，中國大陸球迷狂噓，以及比賽期間拿激光筆干擾日本球員等行為，令日本網友群起激憤。另外，中國大陸隊還被指更改了場地大小，以利中國隊更快速地壓迫與移動。

開賽前，現場就火藥味十足，播放日本國歌《君之代》時，中國大陸球迷發出強烈的噓聲，現場部分日本球員表情嚴肅、保持沉默，部分則神態自若跟着唱國歌。

據日媒「FOOTBALL ZONE」報導，中國大陸球迷發出了震耳欲聾的噓聲，瞬間讓現場敵對氣氛變得強烈。而日本國歌演奏結束後，現場再次爆發噓聲，渲染出強烈的主場壓逼感。之後，中國國歌《義勇軍進行曲》響起，整個球場都沉浸在激昂的情緒中。據指，現場有近6萬名球迷，但日本球迷人數極少。

事件讓日本網友們紛紛在社交平台上表達不滿，直斥有關行為沒品，甚至有人嗆道要贏中國10：0，「教教那些不懂尊重的孩子什麼是規矩」。另有網友表示：「球迷不成長的話，球隊也不會成長，比賽漸漸變得粗野起來了。」

另一方面，上半場17分鐘，場內出現激光筆的綠光，更直接照射到日本門將鈴木彩豔的臉上。不過日本隊未有受到太大干擾，最終以3：1帶走勝利，穩坐C組榜首。賽後，鈴木彩艷就激光筆一事說到：「我當時只是在想『這幫傢伙在幹嘛啊』，僅此而已。如果我分心了就正中他們下懷，所以沒怎麽在意。我也不打算做什麽回擊，這種事就交給專門負責這塊的人就行。」

球迷回應：

都到現場了不好好給球隊助威。搞這些影響比賽的手段 真是輸球輸人，還有球迷在那做什麼麼，被罰了難受的是國足 這是要罰錢的……參考巴林，合著反正罰的不是球迷，就讓球隊和足協承擔輿論壓力是吧 本來不搞那麽多動作的話 人家還能陪你玩玩，現在人家火氣上來了，下半場更加賣力打了 作為中國人，我完全能理解球迷的行為和心情，但是那激光筆照人這種行為是沒有體育精神，咱們輸球可以，但要坦蕩的輸

值得一提的是，在9月10日日本作客巴林（Bahrain）比賽中，巴林球迷就因為用激光筆照射日本球員，導致巴林足協被國際足協（FIFA）罰款1萬瑞士法郎（約新台幣36.2萬元）。

此外，有日媒直指中國隊「特殊操作」，將FIFA建議的標準球場68公尺寬度，兩側各減少了1.5公尺，以利中國隊能更快速地壓迫與移動。

賽後，日本主帥森保一表示，場地的大小是主隊在規則範圍內可以決定的，他們賽前一天就已經掌握了這消息，因此做好了充分溝通和準備。但球員則認為真的差很多，有「日本美斯」之稱的久保建英就直言場地比想像中還窄，而中國隊在場上的移動速度比某些歐洲球隊還快，讓他有些吃驚。

據悉，早前，中國足協已發出「文明觀賽倡議書」，呼籲中國球迷注重禮儀，當中提到升國旗、奏國歌要肅立脫帽行注目禮；尊重秩序，服從工作人員的指引，禁止進入比賽場地，不干擾運動員；文明助威，不使用粗俗、侮辱性的語言或做出過激行為；尊重他人，不擁擠、不推搡，避免發生衝突。

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文章授權轉載自《香港01》