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五月天上海演唱會引發「地震」 周圍逾10幢大廈劇烈搖晃

香港01／ 撰文：孫聖然
五月天日前在上海開騷，竟引發場館周圍逾10幢大廈劇烈搖晃，附近居民直言家中似「地震」。（東方網）
五月天日前在上海開騷，竟引發場館周圍逾10幢大廈劇烈搖晃，附近居民直言家中似「地震」。（東方網）

五月天日前在上海開騷（開始表演），竟引發場館周圍逾10幢大廈劇烈搖晃，附近居民直言家中似「地震」。對此，有專家表示，這或是一種「共振現象」，當歌曲BPM（每分鐘節拍數）在140拍左右時，相關音波更容易與生活建築形成低頻共振。

據《東方網》報導，周二（11月19日），五月天「回到那一天」演唱會在上海體育館舉行，主唱阿信在開唱階段就告訴現場歌迷「以揮手代替跳躍」，「在我們的周邊，有我們親愛的左鄰右舍，真的感受到了地震。」

事實上「地震」確有發生。在距離上海體育館不遠處的匯翠花園小區，當《傷心的人別聽慢歌》副歌響起時，單位的鋁合金窗發生了強烈抖動並發出金屬碰撞聲，枱面上水樽內的水高速搖擺，體感上如同房屋在「左右搖晃」。

有小區居民表示，在已經結束的7場五月天演唱會期間，該小區每場均有超過3次的搖晃，而3次明顯搖晃均對應特定歌曲，分別為《傷心的人別聽慢歌》、《派對動物》、《離開地球表面》。

據了解，這次五月天演唱會期間，共有超過10幢住宅大廈的居民反映出現房屋搖晃情況。而在去年五月天召開的8場演唱會中，周邊小區已發生過類似的搖晃事件。

對此，一位地震專家表示，「這可能是一種共振現象。」相關研究表明，當歌曲的BPM(每分鐘節拍數)在140拍左右時，相關音波更容易與生活建築形成低頻共振。而周邊居民反映搖晃明顯的三首歌，節拍分別為138、136、138，與專業推測基本吻合。

據《上海法治報》此前報導，經過專業部門對後續演唱會實時監測並實地走訪後，初步分析認為，房屋震動情況可能與演唱會有關。演唱會進行時，表演者與觀眾會有一定的互動環節，氛圍非常熱烈。在部分特定曲目的現場互動時，有可能會由於雙方動作的一致性，使地面震動頻率與周邊房屋自振頻率一致，從而產生共振並引起房屋晃動。

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文章授權轉載自《香港01》

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