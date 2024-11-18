大陸湖南28樓業主鑿穿外牆搭梯直通隔壁樓 稱「火災時可以逃生」

近日有大陸網友舉報指，湖南常德一個屋苑的一名28樓業主竟然砸穿樓房外牆，把外立面改建成防盜門，並安裝上簡易樓梯通往隔壁樓棟頂層天台，而樓梯周圍無防護措施。相關照片曝光後引發關注。

陸媒《紅星新聞》報導指，從涉事屋苑物業經理處得知，網傳信息屬實，門的另一側是涉事業主房屋。

據《常德日報》報導，涉事業主王女士稱，自己考慮到住在高層，一旦發生火災等危險情況，沒有避難場所，才決定將牆拆掉改成門。

常德市城市管理和綜合執法局回應稱，在收到市民投訴後已勘查現場，在制止業主繼續施工的基礎上對該房屋進行初步勘查，認定該戶業主破壞了房屋建築主體和承重結構。約談了涉事業主並開展普法教育，對其下達了責令整改通知書，責令涉事業主限期整改、恢復原狀，並按照相關規定進行修復和加固工作。

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文章授權轉載自《香港01》