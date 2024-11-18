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撿屍活春宮？網傳大陸醉女被當街性侵自殺亡 震撼片瘋傳警不回應

香港01／ 撰文：布萊恩
網路瘋傳多段聲稱是「撿屍當街性侵」影片。（影片截圖）
網路瘋傳多段聲稱是「撿屍當街性侵」影片。（影片截圖）

女生外出喝醉酒要小心！網上瘋傳多段聲稱是「撿屍當街性侵」影片，指大陸廣西深夜道路上有1名男子，疑似正性侵1名喝醉酒女子，又指女子被侵犯後不堪受辱自殺身亡。

影片引來網友公憤，紛紛指摘相關男子行為，要求緝拿犯人嚴懲。面對群情洶湧，當局介入調查，揭開了「逆轉真相」。

網友影片男子疑對女子做出猥褻動作

該段「撿屍當街性侵」影片於社交平台「X（前稱twitter）」流傳。影片見到，當時已夜深，路邊花圃位置有1名男子緊抱着1名醉酒女子，其間男方下體位置對正女方下體位置，看似做出猥褻動作。

第2段影片則見到，女子躺在路邊地上，男子壓在女子身上，直至影片結束，其動作姿勢同樣惹來似有不軌企圖的猜疑。

網傳內地醉酒女遭撿屍性侵後輕生

相關過程被路經駕駛者拍下，其後上載到網絡而瘋傳，事後更有傳女子被侵犯後，不堪受辱自殺身亡。網民看後震驚，紛紛指摘該男子行為如同禽獸，要求當局緝拿犯人嚴懲。

警方揭逆轉真相

面對群眾怒火，柳州市公安局鱼峰分局介入調查，揭開事件真相。當局表示，事發11月2日晚上11時22分，32歲姓曹男子和36歲姓孔女子在東環路西一巷某餐飲店與朋友就餐結束後，2人在路邊等車返程，其間孔女因醉酒在路邊花圃處嘔吐及因站立不穩多次摔倒，曹男見狀上前攙扶，卻「被他人捏造不實資訊發布上網」。

當局強調，網路不是法外之地，製造虛假資訊、傳播有害資訊依法將受到懲處，「希望廣大線民不信謠不傳謠，共同維護良好的網路秩序」。

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文章授權轉載自《香港01》

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