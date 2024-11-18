中國大陸武漢34歲奶爸長江漂流3500公里 歷時118日曾遇險寫遺書

綜合陸媒報導，武漢一名叫做孫文竹的男子，從今年6月開始，由四川攀枝花順着江漂流，直到今年11月在上海崇明島東灘上岸，全程約3500公里，歷時118天。

陸媒報導，孫文竹在江邊長大，對長江充滿好奇，在大學時就有了漂流長江的想法，「小時候看過長江漂流隊堯茂書等人的故事，所以一直有漂流長江的夢想。現在條件成熟了，希望通過這樣的方式改變生活，挑戰自己。」

據介紹，1985年6月，被譽為「長江漂流第一人」的堯茂書乘着橡皮筏從長江源頭出發，歷經沱沱河、通天河，一個月後在金沙江觸礁遇難，年僅35歲。

2024年，當了3年奶爸的孫文竹想要重拾舊夢，於是在今年6月6日，他划着無動力橡皮艇從四川開始了漂流長江的旅程。《上游新聞》報導，孫文竹在漂流過程中多次遇險，6月中旬，他就曾被大浪掀翻，在水裏掙扎了一個多小時，身體失溫，甚至已經錄下了遺言。但好在河道是彎曲的，他利用內外河道的速度差追上了漂走的橡皮艇。

孫文竹提到，「以前只在岸上看過風景，這次坐在船上沿江而下，又是另外一種特別的體驗。」一路上，他看到了大魚甩尾而過，也見到一群江豚嬉戲，還曾目睹老鷹從頭頂飛過。

孫文竹表示，完成本次挑戰後，他將回家休息一段時間，未來打算以漂流、槳板等戶外項目作為自己的職業新賽道。

延伸閱讀：

靚女背小兒麻痺症男友登頂泰山…網友疑作秀 當事人回應

深圳「鵬城第一峰」巨石是假的！穿窿露空心 網友被騙20年驚呆

文章授權轉載自《香港01》