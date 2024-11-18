大陸江西女舞者表演火裙舞險燒身 機智脫裙逃生影片曝光

陸媒報導，江西南昌一名女舞者表演火裙舞時，疑似因風太大裙擺被火點燃，舞者立刻脫下裙子跳出火圈。

陸媒報導，影片拍攝者11月17日稱，在拍攝舞者表演火裙舞時，現場風有點大導致火圈偏移，火碰到了裙子的內襯，表演者立馬脫下裙子跳出了火圈。

不少網友質疑為何沒有安全措施：「旁邊連個滅火器都沒有」「裙子不應該阻燃麼，這種低級錯誤都有？」，也有人稱讚表演者機智：「聰明，脫得及時」「看這個動作行雲流水，絕對在之前演練過」。

延伸閱讀：

交警執法疑誤將油門當煞車 湖南婦與數歲孫女被車拖拽十幾公尺送醫

深圳「鵬城第一峰」巨石是假的！ 穿窿露空心 網友被騙20年驚呆

文章授權轉載自《香港01》