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大陸江西女舞者表演火裙舞險燒身 機智脫裙逃生影片曝光
陸媒報導，江西南昌一名女舞者表演火裙舞時，疑似因風太大裙擺被火點燃，舞者立刻脫下裙子跳出火圈。
陸媒報導，影片拍攝者11月17日稱，在拍攝舞者表演火裙舞時，現場風有點大導致火圈偏移，火碰到了裙子的內襯，表演者立馬脫下裙子跳出了火圈。
不少網友質疑為何沒有安全措施：「旁邊連個滅火器都沒有」「裙子不應該阻燃麼，這種低級錯誤都有？」，也有人稱讚表演者機智：「聰明，脫得及時」「看這個動作行雲流水，絕對在之前演練過」。
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文章授權轉載自《香港01》
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