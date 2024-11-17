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靠生小孩躲牢獄之災？陸女運毒被抓「4年懷孕生子3次」 遭疑逃避坐牢

香港01／ 撰文／陳進安
懷孕示意圖，與本案無關。示意圖／ingimage
懷孕示意圖，與本案無關。示意圖／ingimage

2024年11月16日，四川宜賓市翠屏區人民法院張貼的一則《公示》在網絡上引起廣泛討論。公示顯示，女子邱某涉運輸毒品罪，然而其被抓後4年懷孕產子3次，被質疑「逃避坐牢」。

根據公示，邱某於2020年6月29日被公安機關抓獲，隨後於7月2日被刑事拘留。經過一系列法律程序，她於2021年9月17日被法院決定逮捕時，被發現已懷孕，因此無法執行逮捕。邱某於2021年12月31日生下女兒，並以需要哺乳為由申請監外執行，法院同意其在監外撫養孩子，哺乳期持續近半年。

根據相關法律規定，監外執行是針對特定情況如懷孕、哺乳或重病的罪犯，暫時不在監獄服刑的一種處理方式。邱某於2022年3月10日被判處有期徒刑15年，並被沒收個人財產20萬元人民幣。

然而，邱某在監外執行結束前再次懷孕。2023年2月3日，她生下男孩，再次申請監外執行，法院於2023年4月25日至2024年2月3日期間批准了她的申請。但在收監體檢時，邱某被發現第三次懷孕，法院再次決定讓她監外服刑。邱某於2024年10月23日再次以哺乳期為由申請監外執行。提交申請當天，法院對邱某暫予監外執行的申請初步審查後立案。

隨著邱某的情況曝光，網絡上出現了對她利用懷孕和生子的情況「逃避坐牢」的質疑，並對她是否具備撫養三名幼子的能力表示擔憂。針對這些質疑，陸媒《正在新聞》嘗試聯繫相關法院及司法局等，然而未能接通。

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文章授權轉載自《香港01》

懷孕 毒品 監獄

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