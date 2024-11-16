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中砒霜毒！陸女長期便祕服「這類中藥」3年 醫一查驚呆：腸道也變黑

香港01／ 撰文／孫聖然
大陸一名女子因為便秘，長期服用「牛黃解毒片」以清熱解毒，不料竟中了「砒霜之毒」，整個腸道都變黑。照片人物非新聞當事者。示意圖／ingimage
大陸一名女子因為便秘，長期服用「牛黃解毒片」以清熱解毒，不料竟中了「砒霜之毒」，整個腸道都變黑。照片人物非新聞當事者。示意圖／ingimage

中國大陸浙江杭州一名35歲女子平時熱愛運動、非常注重健康，近日卻發現全身發黑、無力，遂到醫院檢查。醫生發現，該女子竟中了「砒霜之毒」，整個腸道都變黑了。

據《都市快報》報導，35歲的黃女士是一個孩子的媽媽，近日她感到渾身乏力，且肚子總是發脹，起初只以為是帶孩辛苦的緣故，並未放在心上。直到她的皮膚開始發出病態的「黑」，尤其是手掌和腳底格外明顯，並伴有發熱、月經失調、手腳麻木等症狀。

黃女士於是即時到醫院檢查，經過一系列檢查，黃女士的紅細胞、白細胞和血小板均低於人體正常範圍，同時存在內分泌功能紊亂、肝功能異常、腹水、周圍神經病變等多系統損害。不過，黃女士的免疫指標、腫瘤指標、微量元素等一切又是正常的。

根據各項檢查，醫生並未發現黃女士有常見的感染、腫瘤、風濕免疫性疾病的跡象。但通過對黃女士的尿液進行檢測，發現當中的「砷」高出正常人的十倍，提示「砷中毒」即是「砒霜之毒」。

通過詢問黃女士的用藥史，醫生發現黃女士素來便秘，自認為是上火，因此長期服用「牛黃解毒片」以清熱解毒，不間斷地吃了三年。

據了解，牛黃解毒片是一種常用的中成藥，其主要成分包括牛黃、雄黃、冰片等，具有良好的抗炎和解毒作用。但很多文獻研究表明，牛黃解毒處方中的「雄黃」有較強的毒副作用。長期或大量服用雄黃可能引起慢性砷中毒，其毒害作用可影響到神經系統、消化系統、血液系統和泌尿系統等，這也是影響該藥不良反應事件發生的重要因素之一。

醫生立即對黃女士進行了驅砷治療，考慮到長期服用雄黃還可能造成結腸黑變病，還為她進行了腸鏡檢查。果不其然，腸鏡檢查顯示，黃女士的整個大腸呈黑褐色，也就是結腸黑變病。

醫生提醒，改善工作和生活環境，做好職業健康體檢，減少環境污染和砷的接觸，是預防砷中毒的主要措施。日常生活中，若是必須服用雄黃類藥物，應在醫師的指導下進行。兒童、孕婦、哺乳期婦女、肝腎功能不全者外用雄黃更應謹慎。若誤服雄黃，應立即就醫。

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文章授權轉載自《香港01》

結腸黑變病 醫生

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