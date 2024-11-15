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大陸高價益生菌聲稱「40年匠心」 實則公司僅成立1年員工為0人

香港01／ 撰文：孫聖然
「活君一號」益生菌聲稱「40年匠心」。（北京商報）
「活君一號」益生菌聲稱「40年匠心」。（北京商報）

大陸益生菌品牌「活君一號」，聲稱「40年匠心」被質疑違規宣傳，因實際上委托方和品牌方僅成立1年，且公司員工數量更為0。目前，該品牌在京東和淘寶平台設立的官方企業店已下架全部商品。

據《北京商報》報導，活君一號益生菌號稱是「益生菌中的奢侈品牌」，並提出擁有可治療腹瀉、降低血液中膽固醇含量等功效，惟多次被消費者質疑違規宣傳治療功效，更以食品產品推廣疾病治療。

此外，活君一號益生菌還主打「歷經三代創新升級、擁有40年匠心、手握5種發明專利菌株」，但其背後卻是委托方、品牌方、生產方三方分立「合作」產物。

其中，主打40年匠心的委托方、品牌方實際僅成立1年，雖然生產方為一間傳統的益生菌原料供應企業，且手握相關專利，卻依舊擺脫不了食品許可證、企業標準甚至不明的尷尬。

不僅如此，活君一號益生菌的委托方、武漢活君一號健康產業有限公司法人朱永發，還曾擁有過一字之差的品牌「活菌一號」，巧合的是同樣是一個益生菌品牌，更因為銷售不符合國家食品安全的食品，被法院判定向消費者給予3倍賠償。據知情人士介紹，活菌一號同樣也沒有40年歷史，更於2022年被注銷。

「活菌一號」公司注銷翌年，朱永發成立活君一號公司。巧合的是，活菌一號公司當初主要產品也是益生菌類，還因為在淘寶銷售相關產品被消費者起訴。根據相關文書顯示，「活菌一號」因銷售的商品屬於不符合國家食品安全的食品，向消費者賠償3468元人民幣（約新台幣13872元）。

有營養師介紹，益生菌市場充斥過度包裝和營銷噱頭。品牌方通過精心設計的外在包裝和營銷策略，將原本在代工廠成本僅數元的益生菌產品，推向市場時卻能以十倍甚至更高的價格出售，實現了價格的大幅翻番。

而消費者往往因為受到包裝和營銷噱頭的影響，難以準確判斷產品的真實價值，只能依據品牌宣傳來購買，這就使得商家能夠通過這種模式獲取高額的利潤差，讓益生菌生意在某些情況下呈現出一種看似「暴利」的狀態。

目前，活君一號在京東和淘寶平台設立的官方企業店已下架全部商品。

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文章授權轉載自《香港01》

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