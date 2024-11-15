勞斯萊斯被撞事件 貨車司機兒子批車主立「人美心善」人設博流量

近日，廣州市海珠區一宗貨車撞上勞斯萊斯的事故，引發了網友的廣泛關注和熱議。隨著事件的發酵，部分網友質疑這起事故是「劇本」擺拍。11月14日，貨車司機的兒子李雲起（化名）表示，勞斯萊斯的車主目前要求保險理賠，而他的父親也同意了此要求。雖然事故並非擺拍，但李雲起強調，勞斯萊斯車主應該清楚車輛的改裝情況，卻仍在網上炒作，樹立「人美心善」的人設，博取流量，導致家人被誤解成「不懂感恩」，要求對方給出合理的解釋。

11月4日，在海珠區工業大道發生碰撞，一輛大貨車與一輛粉色勞斯萊斯相撞，勞斯萊斯車頭受損，保險桿被撞毀。事故後，勞斯萊斯車主朱女士在車輛旁淡定拍照並發布到社交平台，引發關注。次日，朱女士發片表示，保險理賠超出貨車司機李先生100萬元人民幣（約新台幣400萬元）的部分她不會追討，並表示將自費修理。6日，李先生添加了朱女士丈夫萬先生（化姓）的微信，並在第二日下午會面後簽訂了協議，內容為不需要李先生賠償，也不需要李一方的保險，由勞斯萊斯車主自行負責。

當天，李先生第一次在賬號上發表了此次事件相關的影片，並感謝了朱女士及其丈夫的善良。詎料，大量的質疑和謾罵隨即而至，許多網友質疑，朱女士的個人賬號借助此事，一周內漲粉超百萬，事故為「劇本擺拍」的說法甚囂塵上。李先生在接受陸媒訪問時表示，事故發生後，他承受了來自網友的質疑和謾罵，對其家庭造成了重大影響。

11月8日，李先生在直播中解釋，自己此前與朱女士等人素不相識，車禍並非「劇本」。他的大兒子確實有房有車，但那都是他自己創業賺來的，「兒子是兒子，自己是自己」。至於所謂網友說的所謂他和朱女士的「合照」，當事人並不是他。朱女士在11月10日也澄清稱，車上還有三個孩子和姐姐，她不會拿親人的生命開玩笑，又強調有關部門可以前來調查，她將為自己所說的話負法律責任。

另一方面，在部分網友看來，朱女士宣稱貨車司機的保險額僅有100萬元，如果定損下來超過100萬元（約新台幣400萬元）的話，超出的金額由其本人承擔，但該說法有誤導該勞斯萊斯維修費用超過100萬之嫌，並借此樹立自己「富婆」人設；隨後，朱女士再表示自己了解到李先生「挺不容易的」，於是決定不走保險，以免貨車司機第二年保費上漲，這又打造了自己善良和貨車司機「貧困」等人設。

對此，有網友提出，即使走了保險，貨車司機第二年保費也不會上漲太多，因擔心保費上漲便選擇不走保險這種借口實在太不可信。同時，有知名打假博主指出，朱女士駕駛的勞斯萊斯是一輛經過多次改裝、車齡超10年的二手車，實際價值和維修費用根本沒有那麽高，有關言論讓這一事件的走向更加撲朔迷離。

11月13日晚，李雲起（化名）表示，在與朱女士老公萬先生的交涉中，對方為了流量做出的一些決定讓自己深表氣憤與寒心。

李雲起稱，對方為了立人設吸粉，導致家人被誤解被質疑，並同樣對該輛勞斯萊斯的維修費用產生了質疑，「我已知的情況是車輛的損壞部件都非原裝件，請問這符合一個最初廣大網友認為心善、大愛的形象嗎？我希望對方車主能給予一個正面的回應。」

朱女士的丈夫則回應稱，涉事勞斯萊斯確是於2024年年中購入的二手車，因不喜歡黑色而改裝成粉色，經維修人員評估，若使用副廠套件，維修費用在10萬元（約新台幣400萬元）以內。另外，他還表示車輛經過改裝，使用的並非原廠套件，保險手續複雜，所以才選擇自費維修。由於大量網友因他們不走保險而質疑此事有「劇本」，他才考慮改為報保險。

李雲起又指，近期朱女士方因承受不了輿論，正聯繫父親準備重新走保險，指父親已同意，自己也想真相大白於天下。李先生則表示，目前警方已介入處理此事，一切問題他將不再回覆，以最終的官方通報為準。

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文章授權轉載自《香港01》