升降機驚魂！11樓停頓後直衝頂層 7歲男童被卡30分鐘釀多處骨折

大陸貴州興義有小區突發升降機故障，一名7歲男童乘坐期間直衝28樓，被救出時全身多處骨折。目前，當地已成立專班展開調查。

據華商報報導，事發於11月2日晚上7時10分左右，一名7歲男童搭升降機回家時，升降機上升到11樓發生卡頓後直接衝頂到28樓。

男童的母親介紹，事發時的閉路電視畫面只能看到升降機停頓，「孩子按樓層發現沒有反應後，再按緊急呼叫按鍵，之後就斷電黑屏了。這棟樓一共是28樓，孩子在頂樓被救出來的，都嚇壞了。」

男童的母親還說，事發時升降機發出巨大響動，「當時整個小區都聽到巨響，8棟都能感到震動。」亦有隔壁相鄰小區的業主表示，「我記得那天我家窗戶響了好一會，我還以為是地震了。」

事發後，消防人員及升降機維修人員即時趕赴現場，經過逾30分鐘才將男童救出。男童的母親說，「事故導致孩子枕骨和頸椎骨折，胸椎多發性骨折。現在醫生要求孩子完全躺臥，具體能不能下床要等後面的複查。」

對於事故，涉事小區的物業公司表示，當地目前已成立了專班小組進行調查，相關升降機已暫停使用，調查結束後才能進行維修。

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文章授權轉載自《香港01》