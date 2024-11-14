鼓勵員工戀愛！深圳公司光棍節準備百萬獎金：脫單可各獲千元

深圳一間科技企業在「光棍節」（11月11日）發起「百萬內推脫單基金」活動，送出百萬元（人民幣，下同）獎金鼓勵員工談戀愛。

據網傳截圖顯示，上述活動要求員工按規定的範本，在公司內部論壇發佈外部單身資源的貼文，經審核確認信息真實、合規、被發行者同意後，可獲得66元人民幣（約新台幣300元）現金紅包獎勵。

而若論壇中的外部人士資源，促成了與內部員工的相親，則發佈該資源的員工、相親成功的內部員工及對應的外部人士均可各自獲得1000元（約新台幣4500元）獎勵。相親成功的認定標準是雙方確定戀愛關係，並持續穩定交往3個月或以上。

深圳一間科技企業在「光棍節」（11月11日）發起「百萬內推脫單基金」活動。（網上圖片）

據《極目新聞》報導，上述公司是深圳市一間科技企業。該企業工作人員介紹，發起這一活動，旨在鼓勵公司同事積極尋找另一半，提高員工的幸福感和歸屬感。截至11月11日，內部論壇已發佈逾460條相親帖文，發出內推脫單獎金近萬元。

工作人員還解釋，員工發文後會有人跟進篩查，確認訊息可靠等細節後才會發放獎金，每月發放一次。

至於戀愛獎勵，活動剛啟動，還未到提交戀愛獎金申請的時間，目前還沒有瞭解到有正在談戀愛的。公司內部經常策劃創意活動，此前也舉辦過減重一斤獎勵500元（約新台幣2250元），累計發放獎金超100萬元（約新台幣450萬元）等活動。

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文章授權轉載自《香港01》