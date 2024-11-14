酒後出軌性感女客戶！愛妻憤而離家 他內疚：房子轉到她名下都可以

不少人在酒後變得糊塗，甚至難以控制自己的行為。最近1名港爸在網上討論區發文，表示他3個月前與1名年紀相若的女客戶發生性關係，稱自己只是酒後一時糊塗，事後也非常內疚。港爸指目前妻子已經搬離家中，並一直迴避他，2名小朋友與他同住，但他希望仍能挽救婚姻，甚至直言「如果她要我把房子轉寫她的名字也可以」。

樓主在親子王國以「如何補救夫妻關係」為題發文，表示他於5、6年前在職場上認識1名事業型女性，年紀與樓主相若，打扮頗性感，「正常男人都會多看兩眼」。樓主曾經到對方的家中工作，但沒有發生任何越軌的行為，直至手上的專案大功告成，2人一起用餐，其間發現雙方非常投契，許多想法也很接近，加上受「酒精影響」，故發生了性關係，事後樓主非常後悔和內疚，「是我壞，做了一些不應該做的事，人生就多了一個污點」。

港爸欲挽救婚姻

樓主續指，雖然他已結束與出軌對象的關係，但妻子得知後搬離家中，而2名10多歲的小朋友則與樓主同住。樓主希望挽救婚姻，「能夠彌補做什麼都可以」。他後來再留言補充，表示自己是個負責任的丈夫，「每個月有給生活費，有照顧好小朋友，上班家務都做好」，直言願意承擔任何後果，「我只是知道她現在想避開我，如果她要我把房子轉寫她的名字也可以」。

網友：先做好自己的本分

不少網友紛紛留言，有人建議樓主接受婚姻輔導，也有人批評樓主根本一直對婚姻不忠，「先做好自己的本分先，照顧好家庭，有生活費就照給，她知道你有悔意、肯改過、行為良好，可能還有一絲希望」、「建議你自己先見了婚輔，想清想楚發生什麼原因出軌，怎麼針對問題改善，避免日後再出事」、「酒精只是你一直期待的藉口」。

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文章授權轉載自《香港01》