72歲翁身亡遺產全留新婚妻！知情者曝她前2任夫也猝死：恐「太嗨」出事

大陸1名72歲老翁「紅事變喪事」，與第2任妻子新婚個多月後就猝死。就在子女處理老翁身後事時，5旬繼母突然拿出遺產轉讓檔，指老翁生前已簽署把所有財產留給她。老翁子女對繼母起了疑心，調查後驚悉老翁已是繼母第4任丈夫，而繼母似乎對70歲以上男子「情有獨鍾」，她的第2、3任丈夫都是70歲左右的老人，且都是新婚不久就猝死，並且死前都簽了遺產轉讓書。子女向律師諮詢後，認為繼母已涉及詐騙，目前正考慮報警處理。有知情者就懷疑接連出現婚後猝死事件，或與大媽的「興奮行為」及生理需求旺盛有關。

綜合陸媒報導，浙江省麗水市72歲陳姓老翁在新婚個多月後猝死，子女悲痛的同時，開始對繼母感到懷疑。

陳翁兒子表示，陳翁雖年老，但身體健壯，今年初才進行全身身體檢查，結果顯示他的健康情況良好。他透露，母親5年前病逝後，父親就一直想要再找個伴，卻遭到他與妹妹阻止。

以生命威脅子女同意再婚

今年6月，陳翁不知通過什麼途徑結識到1名50多歲的劉姓大媽，相識才1個月就要與劉大媽結婚，「我父親像著了魔一樣非要與她結婚」，甚至以死相迫，說要跳河自殺，來威脅子女同意婚事。

陳翁最終於7月初與劉大媽登記結婚，同日正式同居，然而1個多月後，就傳出陳翁猝死的消息。

老翁遺產全留新婚妻

陳翁女兒表示父親的身後事是由他們兄妹二人操辦，而當喪事一完，繼母劉大媽就拿出1份有陳翁簽名的遺產轉讓書出來，指明陳翁所有遺產均轉讓及劉大媽，子女均未能繼承得一分一毫，「根本沒有我們兄妹的份」。

子女調查繼母婚育史有驚人發現

陳翁兒子透露，他們一看到劉大媽手持的遺產轉讓書就開始警惕劉大媽，並悄悄調查起劉大媽的婚育史，隨後有了驚人發現。原來劉大媽在與陳翁結婚前曾有過3段婚姻，並與首任丈夫育有1個兒子。除了首任丈夫是同齡人外，劉大媽之後的2任丈夫都是70歲左右的老人。而最令人吃驚的是，第2、3任丈夫與陳翁一樣，都是新婚不久就猝死，且猝死前都簽有遺產轉讓書，同意把財產全數留給劉大媽。

據知情人士指，劉大媽雖與當農民的首任丈夫離婚，但多年來一直有來往，而2人的兒子雖沒有正當職業，卻能在城中購入房產及汽車，故懷疑劉大媽是兒子經濟來源。而劉大媽與首任丈夫離婚的原因是其旺盛及「床上功夫了得」，丈夫無法滿足其生理需求，「劉某的第一任丈夫對我說，劉某之所以要跟他離婚，就是因為他無法滿足劉某的生理需求所導致的」。

另1名知情者就懷疑劉大媽之後的2任丈夫猝死與她的「興奮行為」有關，「如果沒有猜錯的話，劉某後來又找的丈夫之所以會在結婚不久後就出現猝死的現象，就應該與劉某的『嗨』強勁太大有關係」。

而陳翁的子女向律師諮詢后，律師指劉大媽行為或已涉及詐騙，故陳翁子女目前正考慮報警處理。

延伸閱讀：

完美丈夫常加班終出差猝死 妻看iPad驚揭心寒秘密…怒吃骨灰洩憤

奪命「種草莓」！熱吻吸吮後男友猝死 女友崩潰：不知道他受不了

文章授權轉載自《香港01》