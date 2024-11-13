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擔心懷不上…25歲陸女打促排卵針竟懷九胞胎！網嚇：有什麽喜的全是驚

香港01／ 撰文／林芷瑩
江西25歲的侯女士因自身原因難以懷孕，今年10月初在醫生建議下注射促排卵針，不久後即有喜訊傳出，結果本月初在醫院檢查後，竟確定她懷上九胞胎。情境示意圖。圖／Ingimage
江西25歲的侯女士因自身原因難以懷孕，今年10月初在醫生建議下注射促排卵針，不久後即有喜訊傳出，結果本月初在醫院檢查後，竟確定她懷上九胞胎。情境示意圖。圖／Ingimage

江西南昌25歲的侯女士因自身原因難以懷孕，今年10月初在醫生建議下注射促排卵針，不久後即有喜訊傳出，結果本月初在醫院檢查後，竟確定她懷上九胞胎。

《洪觀新聞》報導，侯女士因結婚近一年未懷孕，去醫院檢查後發現子宮內有多個囊腫且子宮內膜息肉，不容易懷孕，醫生建議注射促排卵針。今年10月初，侯女士注射促排卵藥物，未料10月底就成功懷孕。

侯女士憶述，當時得知懷孕非常開心，「圓了自己做媽媽的夢，而且去醫院檢查懷上了3胞胎」。11月12日，侯女士去醫院再照超聲波，檢查結果宮腔內顯示9個孕囊緊靠，均見原始心管搏動。

侯女士的心情又驚又喜，其丈夫表示心情很忐忑，「之前擔心懷不上，現在一下就懷了9胞胎，擔心我老婆身體吃不消，接下來，聽聽醫生的意見，看如何保胎」。

有專家稱，多胞胎的受孕概率本就極低，例如自然受孕的雙胞胎概率約為 1:89，三胞胎更是只有 1:8000 至 1:10000 的概率，四胞胎以上則更為罕見。

然而，近年來多胞胎的出現頻率似乎有所增加，輔助生殖技術的不斷發展和應用是一個重要因素。一些不孕不育的夫婦通過試管嬰兒、注射促排卵藥物等技術實現生育的願望，為了提高成功率，在操作過程中可能會移植多個胚胎，從而增加多胞胎的出生概率。

網友看法：「減胎吧，保命要緊」、「太誇張了…身體受得了嗎」、「這對孕婦多危險啊，也不利於胚胎健康生長」、「只聽說過龍生九子」、「這難道不應該發愁嗎？」、「還又驚又喜，真不把自己的命當命」、「這有什麽喜的，全是驚」。

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文章授權轉載自《香港01》

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