19歲就揹起重擔！山東少年輟學打工養妹妹 舅舅：父母爺爺3年間相繼離世

近期，山東一名19歲男生發影片稱，父母患癌雙雙去世，他因為放心不下還在上小學妹妹，便輟學去打工全心照顧。影片引發網友關注，有網友心疼兄妹二人，希望他們好好生活，感嘆哥哥年紀小小便背上了家庭的重擔，希望他能完成學業。

19歲的哥哥在社交平台帳號起名「小野子」，他在影片中分享了每日下班後去接妹妹放學的日常，會給妹妹買她喜愛的零食，回家做一頓簡單的麵條妹妹也能吃得很開心。有時他也會想念故去的父母，給妹妹買媽媽喜愛的罐頭，但他說「或許妹妹想吃的不是罐頭」。

據九派新聞報導，19歲男孩的舅舅吳先生稱，兄妹倆的爺爺在前年離世，爸爸去年因癌症去世，媽媽近期又因乳腺癌轉移去世，現如今家中僅剩一個70多歲，還有些癡呆的奶奶。

舅舅表示，男生還沒考上學校時，家里就欠了醫院的錢，後來考上了，為了不給患病的媽媽增加負擔，就去找了份工作。「他沒錢，覺得上學再花錢，（一來）還要麻煩政府，（再者）他不放心妹妹。」

山東費縣民政局一工作人員表示，已經給上小學的妹妹申請了每月1800元的孤兒補助。政府一直在勸說哥哥，讓其回學校上學，也會提供學費補助。但因為哥哥上的是專科，他認為即使畢業也是打工，便提前退學。目前兄妹倆的舅舅簽訂了監護人協議，當地也有專門接收託管這類孩子的學校。

網友討論：「這才是大學裡真正應該拿助學金的人」、「掙錢好好把妹妹養大」、「別把妹妹寄養在親戚家，容易受欺負」、「唉都19歲了，畢業也沒多久，雖然是打工但有個大專畢業證，找工作也比沒有的要容易一些」、「大專也比沒有文憑好，當地多多幫助下」、「一定要回去上學啊孩子，有政府幫你會減輕一部分壓力，等你學成了打工相對會輕鬆一些的」。

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文章授權轉載自《香港01》