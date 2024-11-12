情侶月台熱情擁吻…男遭抓包分心偷做1事 全網傻眼：時間管理大師

有什麼事竟然比熱吻更重要？香港社群平台上瘋傳1段影片，指港鐵尖沙咀站月台有1對情侶在嘴對嘴激烈親吻，持續十多秒仍在纏綿。然而就在女方「忘我」熱吻之時，男方竟取出手機在女方身後分心調鬧鐘，邊吻邊操作手機，畫面震驚全網。

網友看過影片都議論紛紛，形容「好瘋」，又猜測該名男子是「真‧時間管理大師」；也有人估計男方邊吻邊調鬧鐘原因，笑言「紀錄時間吧，分分鐘破金氏世界紀錄『親得最長時間』」、「出租大叔等時間到收工」。不過也有網友批評男方的行為離譜，對女方「零尊（零尊重）」，「專心真的好重要」。

港鐵月台情侶激吻 男方舉動震驚網友

有網友周日（11月10日）於社交平台Threads發布影片，留言問，「什麼情況底下要一邊親熱，一邊調整鬧鐘？」

影片長13秒，見到港鐵尖沙咀站月台月台門位置，有1對情侶在嘴對嘴纏綿激吻，旁若無人，當中穿黑色長裙的女方，正陶醉地與男方雙唇交戰，甚至舉手扶著男方的脖子，側頭似進入「忘我」陶醉境界。但男方似乎未能「專心一意」，親吻期間竟取出手機靜靜地在女方身後調整鬧鐘，持續十多秒仍未完成。不過，女方似乎未有察覺男方正在「分心」。

網友：時間管理大師

影片引來大陸網友熱議，直言「好瘋」、「真‧時間管理大師」、「高手」。也有人猜測男方邊吻邊條鬧鐘原因，笑言「可能是兼職男友，要提醒自己幾點下班」、「出租大叔等時間到收工？」、「香港人從小到大都以一心二用見稱」、「親夠了沒，等我調個鬧鐘，假裝接電話」、「他們在一起練習憋氣，當然要調鬧鐘計時啊」、「紀錄時間吧，分分鐘破金氏世界紀錄『親得最長時間』」、「分秒必爭呀，香港人時間就是金錢」。

網友：這男的不怎麼認真

不過也有網友批評男方離譜，「這男的不怎麼認真」、「零尊重」、「好像知道女方看到影片會有什麼想法」、「專心真的好重要」。另有網友認為公眾地方應顧及旁人感受，不宜過分親熱，「在大庭廣眾之下，好心一點不要做這種事情吧」、「比較想知道為什麼等車要熱吻」。

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文章授權轉載自《香港01》