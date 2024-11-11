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姓「屎」點改名 父母崩潰？祖母加1字即變文雅 老師激讚改得好

香港01／ 撰文：喬納森
屎姓男子與妻子生了長女「屎舒」後，再生添1名兒子，繼史書後今次則取名為「屎記」。（網上圖片）
屎姓男子與妻子生了長女「屎舒」後，再生添1名兒子，繼史書後今次則取名為「屎記」。（網上圖片）

父母替子女改名是一門學問，隨即影響孩子一生。大陸有名姓屎男子，自小因姓氏而被取笑，到他替女兒改名時，與妻子感到非常苦惱，深怕女兒將來也面對被取笑的遭遇，不料祖母出手，想到一個既簡單又文雅名字，成功扭轉孫女將來的人生。

綜合大陸媒體報導，內地有男子指自己因為姓「屎」，十分罕有，自小成為同儕間的笑柄，常被同學以諧音字取笑。

他早前指與妻子感到十分苦惱，因為他們要為女兒改名，又擔心女兒會步他後塵，因名字遭同學取笑，於是攪盡腦汁想改個好名字，但一直沒有好主意。直至祖母出手，給夫婦建議叫「屎舒」，她解釋因「舒」這個字有自由安然、從容大方意思，諧音是「史書」，其他人聽到自然不會把重點放在姓氏上，反而覺得她的名字很有歷史文化感，夫婦高興不已大讚是好名字，馬上採納成為女兒名字。

繼「屎舒」替兒子改名「屎記」

報導又指，屎姓男子與妻子生了長女「屎舒」後，再增添1名兒子，繼「屎舒」後今次則取名為「屎記」，這2個名字讓人第一時間聯想到「史書」和「史記」，不怕兒女被人取笑。據悉，他們上學時連老師都稱讚名字改得好聽又有寓意。

「屎」這個姓屬十分稀有姓氏，據傳起源於明代瑤族人屎嘉軍（牛嘉軍），他曾言「姓屎姓尿也不姓牛」，他的後代便以「屎」為姓。

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文章授權轉載自《香港01》

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