內蒙古女孩退租房東4天清理出7車垃圾 進門遭熏吐垃圾山影片曝光

陸媒《北方新報》報導，內蒙古呼和浩特市一名房東稱租客走後留下滿屋垃圾，清理了4天，運了7車的垃圾才打掃乾淨。

這位呼和浩特的房東席先生表示，他在半年前將房屋租給一位00後的小姑娘。前幾天，租客通知他要退租。

等他上門收房時，剛上樓就問到一股臭味，開門後發現屋內全是垃圾：「一打開房門我都驚呆了，滿屋遍地是垃圾，沒有下腳的地方。」

席先生稱，目之所及全是垃圾，有毛絨玩具、飲料瓶、零食袋、泡麵盒、奶茶杯等等。事後他和朋友一起打掃了整整4天，清理出7車的垃圾。

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文章授權轉載自《香港01》