快訊

趙少康心臟動刀回歸 重返「少康戰情室」狀態曝光

獨／富邦金控決議買下日盛投信全部股權 晚間8點召開重訊說明會

不能騎了？中國「開封夜騎」被暫停，各大學要封校管制

聽新聞
0:00 / 0:00

內蒙古女孩退租房東4天清理出7車垃圾 進門遭熏吐垃圾山影片曝光

香港01／ 撰文：盛昀
內蒙古女孩退租，房東4天清理出7車垃圾。（影片截圖）
內蒙古女孩退租，房東4天清理出7車垃圾。（影片截圖）

陸媒《北方新報》報導，內蒙古呼和浩特市一名房東稱租客走後留下滿屋垃圾，清理了4天，運了7車的垃圾才打掃乾淨。

這位呼和浩特的房東席先生表示，他在半年前將房屋租給一位00後的小姑娘。前幾天，租客通知他要退租。

等他上門收房時，剛上樓就問到一股臭味，開門後發現屋內全是垃圾：「一打開房門我都驚呆了，滿屋遍地是垃圾，沒有下腳的地方。」

席先生稱，目之所及全是垃圾，有毛絨玩具、飲料瓶、零食袋、泡麵盒、奶茶杯等等。事後他和朋友一起打掃了整整4天，清理出7車的垃圾。

延伸閱讀：

20歲女租屋獨居一年驚悉住進凶宅 房東辯解：誰家房子沒死過人？

得知室友有猝死風險相識8年朋友退租搬家 房東求助兼墊醫療費

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

姓「屎」點改名 父母崩潰？祖母加1字即變文雅 老師激讚改得好

父母替子女改名是一門學問，隨即影響孩子一生。大陸有名姓屎男子，自小因姓氏而被取笑，到他替女兒改名時，與妻子感到非常苦惱，深怕女兒將來也面對被取笑的遭遇，不料祖母出手，想到一個既簡單又文雅名字，成功扭轉孫女將來的人生。

內蒙古女孩退租房東4天清理出7車垃圾 進門遭熏吐垃圾山影片曝光

陸媒《北方新報》報導，內蒙古呼和浩特市一名房東稱租客走後留下滿屋垃圾，清理了4天，運了7車的垃圾才打掃乾淨。 這位呼和浩特的房東席先生表示，他在半年前將房屋租給一位00後的小姑娘。前幾天，租客通知他

跨境婚姻悲劇！大陸女嫁大30歲香港伯 取單程證即離婚 結局竟是如此

大陸及香港跨境婚姻頻繁，但未必每對夫妻都稱心如意。有大陸女在小紅書發文，指自己嫁給1名比年長30歲的香港老翁，但稱由於婚後生活不似預期，最終於拿到「單程證（前往港澳通行證）」後1個月就離婚，表示「宣誓

青春自己找出路？中國鄭州「開封夜騎」被暫停，河南各地大學封校管制

「萬人騎單車，很可怕嗎？」中國河南省鄭州流行「開封夜騎」的風潮，鄭州大學生集體在半夜騎共享單車，跨越50公里一路騎到開封。從11月初夜騎人數越來越多，上個週末更是出現數萬人次車潮，將快車道擠得水洩不通。然而這個被歌頌是「熱血青春」的活動，旋即招致輿論的批評，包括夜騎後大量的單車任意停放導致交通混亂、沿途出現垃圾亂丟等問題。就在週末過後，不僅官媒出來呼籲夜騎暫停，河南當地的大學甚至「封校」管制，限制學生出入校門，又引發輿論的話題。與此同時，也有學生不騎單車，改成集體徒步去開封...。

雙11／女子懷疑薯片變質...拆包裹沒洗手試食 當日腹瀉到脫水送院

「雙11」購物節近年大受歡迎，但拆速遞包裹時不小心處理可能會感染疾病。陸媒近日報導指，河南鄭州一名女子在拆速遞包裹後沒洗手，直接用手拿薯片吃，當日即腹瀉不止，需送到醫院治療。 河南廣播電視台等報導指

拉屎就能月入26400元？大陸廣深醫療企業招捐贈員 收集健康糞便治療疾病

近期，大陸深圳、廣州的醫療科技公司在網絡招募志願者捐糞便，合格捐贈者每次可獲200~300元的（人民幣，下同。約新台幣800~1200元）補助，每個月最多安排捐贈22次，最高月入6600元（人民幣，下同。約新台幣26400元），還提供定期免費體檢。招募公告一經發布，便引發關注。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。