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跨境婚姻悲劇！大陸女嫁大30歲香港伯 取單程證即離婚 結局竟是如此

香港01／ 撰文：布萊恩
樓主指自己嫁給1名比年長30歲的香港老翁，但婚後生活不似預期，故拿到「單程證（前往港澳通行證）」1個月後即申請離婚。（資料圖片）
樓主指自己嫁給1名比年長30歲的香港老翁，但婚後生活不似預期，故拿到「單程證（前往港澳通行證）」1個月後即申請離婚。（資料圖片）

大陸及香港跨境婚姻頻繁，但未必每對夫妻都稱心如意。有大陸女在小紅書發文，指自己嫁給1名比年長30歲的香港老翁，但稱由於婚後生活不似預期，最終於拿到「單程證（前往港澳通行證）」後1個月就離婚，表示「宣誓離婚，開啟人生新篇章」，又不堪回首表示「20至30歲這10年，任性妄為，做事不計後果。30歲開始為自己的錯誤買單。往後餘生，平安健康就好」。

貼文引來香港及大陸網友熱議，不少人質疑原PO是「假結婚」，嫁給「香港阿伯」只為了取得香港身份證，直斥「過河拆橋」、「假結婚也這麼張揚？」。惟原PO霸氣反駁網友留言，強調「如果領了結婚證，因感情不合而離婚，都稱假結婚，那恐怕沒多少人敢結婚」，甚至反問「香港真有這麼值得？」，反指真正假結婚的夫妻也不敢在剛申請單程證不到1個月就申請離婚，強調「只能說一切巧合」。

取得單程證第2個月即申請離婚

該大陸女於小紅書原以「拿到單乘證的第2個月宣誓離婚」為題發文，之後改做「宣誓離婚，開啟人生新篇章」。原PO育有2名分別7歲和5歲小孩，表示於2017年在大陸與年齡比她大30歲的香港男子結婚，但2019年已分開居住至今年10月，即拿到單程證後第2個月，她就找律師宣誓離婚，「等5個月後下判決令，當時他家姐說我們必須在香港同一屋簷下住滿1年才可以申請離婚，頓時崩潰欲哭無淚，現在想來也只是想挽回撮合我們而已吧」。

聲稱：撫養費給不給都無所謂了

原PO又說想「盡快離婚」及獲得孩子撫養權，又指男方已數年沒工作收入，「為了盡快離婚孩子歸我，撫養費給不給都無所謂了，但是不能寫着一分不給，因為如果要調查資產，可能又要拖後好幾個月，反正有他沒他，這兩年我都是靠自己一個人撫養兩個孩子」。

男方每月需支付4萬生活費

從原PO上載「香港特別行政區區域法院共同申請書」見到，她與丈夫於2017年2月10日在中國大陸湖北省民政廳結婚，2019年6月1日開始分開居住。至於贍養費及生活費安排，申請書列明，丈夫一方「每月支付每人港幣5,000元（約新台幣2萬元）給家庭子女（原文隱去內容），合共港幣10,000元（約新台幣4萬元）作為生活費，直至家庭子女18歲或完成全日制學業為止，以較後者為準，其餘多出部份由第二申請人（原PO）負責全數支付」。

原PO最後感嘆，「20至30歲這10年，任性妄為，做事不計後果。30歲開始為自己的錯誤買單。往後餘生，平安健康就好」。

網友質疑為香港取身份證假結婚

網友看過貼文議論紛紛，不少人質疑原PO是「假結婚」，只為了取得香港身份證，「過河拆橋」、「假結婚也這麼張揚？」、「你嫁給他不嫌他老，現在就年事已高了？」、「妳，一開始為了身份證去結婚」、「其實妳自己離婚就算了，又要學仲介一樣教人拿香港永居，這樣子好嗎？ 我不歧視大陸人，但妳這樣拿身份證的舉動已經很明顯」。

大陸女反駁：香港真有這麼值得？

面對網民圍攻，原PO霸氣反駁，強調自己不是「假結婚」，「很多人說剛申請香港單程證不能離婚，離不離婚跟單程證沒有關係，出入境也不會因為你剛申請單程證就離婚就判定你是假結婚，他們自有辨識」。她反指真正假結婚的夫妻也不敢在剛申請單程證不到1個月就申請離婚，只能說一切巧合，「人家（入境處）也不傻，離不離婚跟申請多久單程證從來都不是直接對等關係，人家考量的是整段感情關係，而不僅僅是一個證件來衡量」。

原PO強調「沒有專門挑年級大的（香港男人）結婚，剛好他比我大那麼多，代價就是離異帶2個娃」。她又聲稱起初是拒絕申請香港身份，但為了孩子將來讀書上學才申請，「想着還是都是香港身份，只有我一個在這邊可能不方便我照顧，就辦了」。

原PO續說，「如果領了結婚證，因感情不合而離婚，都稱假結婚，那恐怕沒多少人敢結婚」，反問「香港真有這麼值得？」。

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文章授權轉載自《香港01》

假結婚 離婚 香港

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