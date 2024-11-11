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雙11／女子懷疑薯片變質...拆包裹沒洗手試食 當日腹瀉到脫水送院

香港01／ 撰文：朱加樟
示意圖／ingimage
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「雙11」購物節近年大受歡迎，但拆速遞包裹時不小心處理可能會感染疾病。陸媒近日報導指，河南鄭州一名女子在拆速遞包裹後沒洗手，直接用手拿薯片吃，當日即腹瀉不止，需送到醫院治療。

河南廣播電視台等報導指，10月23日，女事主網購了幾袋薯片，一打開速遞包裹就覺得顏色不對，懷疑可能變質了。想著趕快嘗一下，真變質了也能及時跟商家調換，沒洗手就嘗了一片。後來才發現，薯片就是這個顏色。

但是當天晚上，女事主竟然感覺到腹痛，隨後就腹瀉不止、脫水被家人送往醫院。

醫生在女事主送檢的糞便樣本中檢測出超標的大腸桿菌，但是薯片樣本中大腸桿菌含量符合標準，因此高度懷疑是女事主拆完速遞包裹後沒有洗手，就直接吃零食導致的。

陸媒報導指，有數據顯示，速遞包裹在運輸過程中，因為接觸到各種環境，最多可能存在十多種病原體。為了驗證這個說法，有醫院的檢驗科醫生隨機取樣了一個速遞包裹表面，就在其中發現了金黃葡萄球菌，大腸桿菌，腺病毒合胞病毒等多種病原體。醫生提示：「拆完快遞後不要接觸食物或者皮膚黏膜，要及時洗手消毒。」

延伸閱讀：

雙11／女子拆包裹後沒洗手揉眼慘「生蛇」 醫生：治療不當可致命

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文章授權轉載自《香港01》

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