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拉屎就能月入26400元？大陸廣深醫療企業招捐贈員 收集健康糞便治療疾病

香港01／ 撰文：鄭寧
收集糞便不僅可以用作生物研究，還可以治病救人。圖/香港01 提供
收集糞便不僅可以用作生物研究，還可以治病救人。圖/香港01 提供

近期，大陸深圳、廣州的醫療科技公司在網絡招募志願者捐糞便，合格捐贈者每次可獲200~300元的（人民幣，下同。約新台幣800~1200元）補助，每個月最多安排捐贈22次，最高月入6600元（人民幣，下同。約新台幣26400元），還提供定期免費體檢。招募公告一經發布，便引發關注。

據悉，糞便捐贈員要求是生活健康的30歲以下人士，每日還能規律排便1至2次等。志願者需要線上完成調查問卷，線下進行體檢面試，其後收集菌液樣本。

據廣州醫療科技公司的工作人員介紹，腸道菌群被醫學界認為是「隱藏的器官」，通過菌群移植，將健康人的糞便中提取的功能菌群移植到患者腸道內，能夠重建患者的功能菌群，實現腸道及腸道外疾病的治療。而符合條件的健康糞便更是供不應求。

對此，有網友紛紛表示「想報名」，還稱「願意為科研出一份力」、「能捐到他破產」、「低價出售糞便」。

糞便捐獻並不是稀奇事。中南大學曾在2018年9月發布訊息，中南大學湘雅生物樣本庫面向所有2018級新生，招募志願者，通過捐獻自己的排泄物、體檢後廢棄的血液等作為生物樣本，存入生物樣本庫。

2014年，中南大學湘雅三醫院接診了一名頑固性「炎性腸病」患者，專家通過提取患者小侄女糞便中的細菌，注入患者胃腸道，使患者病情大為好轉並出院，成為湖南省內糞菌移植手術成功的第一人。

移植當天，患者小侄女提供了新鮮糞便交給實驗室的醫生，醫生迅速處理並提取糞便中的細菌，注入患者胃腸道；整個治療過程患者沒有任何不適。術後7天患者複查發現自己血液中的炎性指標均有改善，腹痛也有所減輕、失眠不再出現。

2016年，中南大學湘雅二醫院消化內科運用糞菌移植，成功治療了一位罕見極重癥偽膜性小腸結腸炎患者。

2017年，湘雅三醫院消化內科王芬教授首次將糞菌移植用於治療應激因素（應激性生活事件）所致的抑鬱症患者，經過為期半年的隨訪，患者狀態一直穩定，治療有效。

此外，中國醫藥訊息查詢平台顯示，中藥「人中黃」為甘草末置竹筒內，於人糞坑中浸漬一定時間後的制成品。具有清熱涼血，瀉火解毒的功效。主治溫熱疫毒發斑，痘瘡，丹毒，惡瘡，中諸毒。

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文章授權轉載自《香港01》

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