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車位甜甜價13萬！網見「奇葩設計」全傻了：這要怎麼停？
很多人買房時，會一起加購停車位。最近有中國大陸網友分享了一個只賣人民幣3萬(約新台幣13萬)的車位，但眾人見到實際樣子都傻住了，因為這格車位前面有一根柱子在正前方，奇葩畫面讓人好奇「到底要怎麼停進去？」
綜合陸媒報導，這位網友在社群平台發了一篇文，在大陸杭州有人要賣一個人民幣3萬的車位，這個價格乍聽下非常美麗，但實際看到設計後會瞬間傻眼。
畫面見到，這格停車位前面有一根結構柱子直挺挺地佇立在前面，在兩邊都沒有車子的情況下，要停車進去都有點難度，若是兩邊的車位都停車了，根本沒有辦法停進去。
不少人見狀也留言，「停個摩托車很香」、「這是畫線的問題吧」、「畫這個停車位的就不能以柱子為戒，來合理規劃嗎？」、「兩邊沒車我都不知道怎麼停進去了」、「買這個車位肯定只是為了能進車庫，然後隨便找角落停」。
但也有很多人認為這就是子母車位，「旁邊車位業主可以買下來，自家停兩輛車用」、「得連著旁邊車位一起賣吧」、「旁邊這個車位也是自家的，哪輛車先回來就先停在柱子後方的車位」、「這難道不是留給隔壁車位的尾單（指公司訂單多餘出來、或有輕微瑕疵的貨品)嗎？」。
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