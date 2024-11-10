快訊

8成胃癌「幽門桿菌」所致 吸菸、愛吃這2類食品也危險

莫斯科遇開戰來最大規模襲擊 俄羅斯三小時擊落70架無人機、3機場關閉

民間「捍衛戰士」興起 美商洽購約40架國軍退役F-5戰機

爬休旅車車頂蹦跳！陸頑童被逮痛哭求饒「我是小孩」 下秒竟伸手打女車主

香港01／ 撰文／喬納森
男童爬上泊在路邊的休旅車車頂上蹦跳，結果被女車主當場逮住。見此，男童不斷向車主鞠躬道歉，更說「對不起、對不起，我還在上學」。情境示意圖。圖／Ingimage
男童爬上泊在路邊的休旅車車頂上蹦跳，結果被女車主當場逮住。見此，男童不斷向車主鞠躬道歉，更說「對不起、對不起，我還在上學」。情境示意圖。圖／Ingimage

小孩子頑皮做錯事，大人指正是正常不過的事。河南有男童在街頭的休旅車上蹦跳，被女車主發現後，竟裝可憐不斷哭着說「我是個小孩子」，其間他突然先下手為強打女車主的手，後來又再自摑兩巴求原諒，「求求你放過我這一棵小苗子吧！」，讓女車主當場傻眼，「你上我車還敢打我，（而且）我不可能打你。」。

過程被途人拍下在網上瘋傳，不少網友直呼「不要放過他」、「是孩子沒事，必須不能放過監護人」、「這小孩不簡單啊，真是心眼多，能說會道」。

男童突出手打女車主

綜合大陸媒體報導，事發於10月5日，河南省洛陽市有男童爬上泊在路邊的休旅車車頂上蹦跳，結果被女車主發現逮住。從影片可見，男童已站下來靠在車身，他不停哭喊，女車主捉住他的手，其間男童突然先下手為強，打了女車主的手，女車主怒罵「你上我車還敢打我，（而且）我不可能打你」。

男童哭喊：為啥都沒有人保護我？

男童哭著說，「我是個小孩子，求求你放過我吧」。他見女車主沒有放過他的意圖，再不斷向她鞠躬道歉，「對不起、對不起，我還在上學，我小小年紀，為啥都沒有人保護我？」。男童見仍未被放過，「你扇我兩巴掌，求求你放過我這一棵小苗子吧」，並自摑了自己數巴，讓女車主當下目瞪口呆。影片至此結束。

影片隨即被瘋傳，引來網友熱議，認為小孩也要受教受罰，留言「不要放過他」、「是孩子沒事，必須不能放過監護人」、「都這麽大了還是趁早抓進去吧」。

也有人認為男童也夠早熟「他是來搞笑的嗎？什麽東西小苗子」、「這小孩不簡單啊，真是心眼多，能說會道」，「他是知道自己是受到保護的，所以才敢這樣做嗎？如果是這個邏輯，那已經完全不是啥『孩子』思維了」。有人認為要小心處理孩子問題，「放過了，就會讓他覺得，我是小孩，我可以犯錯，嚴重的，會讓他覺得我殺人也沒事，這種心理在未成年人身上已經體現了很多」。

延伸閱讀：

港女坐港鐵遭陸男插隊！提醒反被嗆1句怒爆 網教她這樣反擊

港鐵大媽要孕婦讓座 自稱有傷殘證…孕婦同行友1句反擊全車安靜了

文章授權轉載自《香港01》

休旅車 車主

延伸閱讀

大陸國腳玩「母女丼」？ 妹子怒控：我媽一次次被弄癱在床上

優等生從小考前三不費力 上建中見成績單呆住了「彷彿世界崩塌」

擁高額退休金就過得好？日本高中師退休後失去生活重心 竟每天到「一處」報到

真的更便宜？好市多買「3商品」恐成冤大頭 理財專家急勸退

相關新聞

爬休旅車車頂蹦跳！陸頑童被逮痛哭求饒「我是小孩」 下秒竟伸手打女車主

小孩子頑皮做錯事，大人指正是正常不過的事。河南有男童在街頭的休旅車上蹦跳，被女車主發現後，竟裝可憐不斷哭着說「我是個小孩子」，其間他突然先下手為強打女車主的手…

穿緊身衣秀精實肌肉！哈爾濱「冰糖葫蘆男神」暴紅 本尊：30歲已當爸

哈爾濱中央大街近日一位專門製作販賣糖葫蘆哈爾濱在網上暴紅，他長相俊朗，經常身穿緊身背心或者高領緊身衣，肌肉線條明顯，還被...

淫父偷窺兒子女友洗澡…兒「1句話」震撼全網 她崩潰報警：顛覆所有認知

這家人三觀有點問題！中國大陸有女生由廣西南寧搬到昭平男友家同居，她晚上穿得「比較清涼」，男友父親卻會在凌晨不敲門走入她房間，女生起疑下在房內設置監控鏡頭。結果，女生發現男友父親多次偷入其房間偷看她洗澡，憤而向男友反映，未料男友竟稱「覺得是正常的，他是認可的」，觀點顛覆了女生的所有認知，崩潰下決定報警。

陸女嫁年長30歲香港阿伯 取「單程證」即離婚…駁酸民：香港真有這麼值得？

中國大陸及香港跨境婚姻頻繁，但未必每對夫妻都稱心如意。有大陸女子在小紅書發文，指嫁給1名比自己年長30歲的香港老翁，但稱由於婚後生活不似預期，最終於拿到「單程證（前往港澳通行證）」後1個月就離婚，表示「宣誓離婚，開啟人生新篇章」，又慘呻「20至30歲這十年，任性妄為，做事不計後果。30歲開始為自己的錯誤買單。往後餘生，平安健康就好」。

爸爸姓「屎」幫女兒改名超苦惱…祖母加1字即變文雅 老師讚好聽又有寓意

父母替子女改名是一門學問，隨即影響孩子一生。中國大陸有名姓屎男子，自小因姓氏而被取笑，到他替女兒改名時，與妻子感到非常苦惱，深怕女兒將來也面對被取笑的遭遇，不料祖母出手，想到一個既簡單又文雅名字，成功扭轉孫女將來的人生。

雲南騰衝酒店「不接待日本人」還拉響警報 網上看法不一

一名女子近日帶日本旅客入住雲南騰衝市鑫際洲酒店，遭酒店工作人員以「我們騰衝不接待任何日本人」拒絕辦理，雙方因此發生爭執，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。