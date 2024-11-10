淫父偷窺兒子女友洗澡…兒「1句話」震撼全網 她崩潰報警：顛覆所有認知

這家人三觀有點問題！中國大陸有女生由廣西南寧搬到昭平男友家同居，她晚上穿得「比較清涼」，男友父親卻會在凌晨不敲門走入她房間，女生起疑下在房內設置監控鏡頭。結果，女生發現男友父親多次偷入其房間偷看她洗澡，憤而向男友反映，未料男友竟稱「覺得是正常的，他是認可的」，觀點顛覆了女生的所有認知，崩潰下決定報警。

由於證據確鑿，男友父親被處以行政拘留5天。事件曝光後網友看得傻眼，對事主男友的反應極驚訝，「我懷疑這家裡面情況非常亂」，又建議女生「趕緊跑」。

男友父親半夜直闖房間

陸媒報導，廣西昭平1名男子因偷看兒子女友洗澡，被處以行政拘留。事主謝女透露，自己由南寧搬來與男友同居，屋內還有男友的父親。有晚凌晨4時，男友父親不敲門就開門直入房內，而她晚上在房內「穿得特別清涼」，起疑下她偷偷在房間安裝監控（閉路電視）。

女生投訴窺 男友反稱「覺得是正常的」

結果，謝女發現男友父親平日真的會偷入其房間，走到浴室外偷看她洗澡，而且偷看了多次。她即時向男友反映，未料男友竟然表示「覺得是正常的，是認可的，我覺得不可思議」。女生形容男友的說法顛覆她「所有的認知」，她拍下和男友及其父親對質的畫面，男友父親坐在梳化上，而男友偏幫父親，她認為自己被兩父子欺負，決定報警。

男友父被行政拘留5天

昭平縣公安局的行政處罰書指出，經調查後，10月1日晚，受害人謝女士在浴室洗澡時，李姓男子偷偷打開其房門，確認受害人在浴室內，將房燈關上再走到浴室外，通過沒有鎖頭的鎖孔偷看受害人洗澡。翌晚，李某用同樣方式再偷看受害人洗澡。由於事件有受害人的筆錄、監控畫面及現場照片等證明，決定對李某處以行政拘留5天處分。

網友：趕緊跑，然後直接分手！

事件曝光後令網友嘩然，紛紛勸女生馬上搬走，「趕緊跑，還有女生不要輕易住進男方家裡面」、「不分留着過年嗎？」、「趕緊跑，然後直接分手！有多遠跑多遠」，又質疑男友家庭一定有問題，「我懷疑這家裡面情況非常亂」、「他覺得他爸看正常的話，我有點懷疑他們一家人互相的關係……」。

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文章授權轉載自《香港01》