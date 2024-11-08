大陸南京發現三國東吳重臣張昭墓 兩方「金印」助認定墓主身份

不少港人都喜歡到酒樓喝茶，但近日有網友在社交平台發文抱怨，稱於筲箕灣某酒樓喝茶時，發現熱水壺及茶壺中有大量死螞蟻。而她一開始以為是茶葉碎，已喝了好幾杯茶，「想起我們可能每人吃了幾十個蟻下肚就很噁心」。她向酒樓反映，但酒樓職員沒有道歉，只是換了壺新茶，惟樓主覺得噁心，不敢再喝。事後她向食環署投訴，獲告知已派員檢查酒樓所有不鏽鋼水壺及茶壺，但沒有發現有蟲，不過就已口頭警告酒樓男經理要注意衛生。

2024-11-08 16:16