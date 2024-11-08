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大陸南京發現三國東吳重臣張昭墓 兩方「金印」助認定墓主身份
據江蘇省南京市考古院週四（7日）消息，南京市近日發現了一座三國時期重要人物的墓地，該人物為東吳重臣張昭。
此次考古工作始於2022年7月至10月，為了配合南京南部新城油庫公園的建設，南京市考古研究院在該地塊進行了考古勘探，發現了大量古代墓葬。經過國家文物局的批准，考古研究院於2023年11月展開了對這些墓葬的考古發掘，最終共清理出395座從漢代至清代的墓葬，其中以明清土坑墓為主，出土了300餘件瓷器、銅器、陶器和金器等文物。
其中，張昭家族墓是此次考古發現中最為重要的一部分。該家族墓由8座墓葬東西向排列而成，墓葬結構為土坑磚室，規模較小但形制相似。墓葬後部設有明暗結合的排水溝，與主排水溝相接，形成了一套有序的地下排水系統，這一特點為確認家族墓的身份提供了有力證據。
雖然這8座墓葬早年遭受盜掘，但仍出土了青瓷魔芋、青瓷監、青瓷盞、青瓷蛙形水注、金印章和銅弩機等少量遺物。張昭墓（編號M170 ）平面呈「凸」字形，包含墓道、墓坑、磚室和排水溝，墓室內長3米、寬1.8米，出土了金印、銅弩機及銅錢等文物。
根據墓內出土的兩方龜紐金印（「輔吳將軍章」、「婁侯印」），結合相關史料及墓葬形制的年代特徵，專家們確定該墓主為東吳重臣張昭。
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文章授權轉載自《香港01》
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