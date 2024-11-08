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英藥企AZ中國高層涉走私未上市癌症藥被捕 百名員工涉騙保已入獄

香港01／ 撰文：許祺安
新聞示意圖／ingimage
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英國知名藥企阿斯特捷利康（AstraZeneca）近日捲入大陸藥品走私醜聞，其中國區總裁王磊因涉嫌藥品非法進口與數據問題被中國警方拘留。該公司全球總部在11月5日的投資者交流會上公開此事，強調調查僅針對個人，不涉及公司層面，但已經引發外界廣泛關注。

據陸媒《界面新聞》報導，王磊與2名現任高層主管及2名前高層主管均因涉嫌非法將抗癌藥物從香港輸入大陸銷售而接受調查。消息指出，此次走私的藥物在大陸尚未上市，通常僅能在香港和海南的博鰲醫療特區使用。業內人士透露，這些藥物在癌症治療中效果顯著，可能因需求旺盛而促成非法銷售行為。

此外，阿斯特捷利康的「騙取醫保案」仍在發酵中。該案涉及醫藥代表利用修圖等方式篡改病患的檢測報告，或與基因檢測公司合作以便報銷昂貴的癌症標靶藥物。此案已有約100名前員工因詐騙醫療保險被判刑入獄。據報導，此案的調查始於3年前，最初僅涉及少數員工，後逐漸擴大。

阿斯特捷利康方面回應，公司將全力配合中國執法部門調查，並承諾繼續為中國患者提供藥物。中國目前是阿斯特捷利康的重要市場，約佔全球銷售額的13%，公司在華擁有1.2萬名員工，過去10年來中國市場一直是其實現全球銷售目標的核心。

延伸閱讀：

大陸湖南黑心名醫為錢虛構病徵…亂為病人做手術致5人重傷 判監17年

阿斯利康詐騙醫保案發酵 中國總裁王磊正在大陸配合調查

文章授權轉載自《香港01》

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