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一夜暴富？大陸浙江女家中古幣被鑒定值「220 萬元」 成交時卻傻眼

香港01／ 撰文：盛昀
浙江女翻出家中古幣鑒定值｢220萬元｣。（杭州日報）
浙江女翻出家中古幣鑒定值｢220萬元｣。（杭州日報）

陸媒《杭州日報》報導，浙江諸暨一名女子在家中找到一枚古幣，被鑒定價值220萬元（人民幣，下同。約新台幣880萬元）。正當她準備收款時卻被要求先轉「稅金」，察覺不對報警後才知道，所謂的鑒寶網站是一個詐騙網站。

據《杭州日報》報導，近日古玩鑒定直播在大陸爆紅，浙江諸暨的一名錢女士在網上看見某某古幣價值上百萬，想到家中也有類似古幣，所以快到網上去鑒定。

隨後，一名自稱是某全球連鎖拍賣行的經紀人聯繫上了錢女士，表示經專家鑒定，錢女士的古幣價值在140萬元（人民幣，下同。約新台幣560萬元）至220萬元（人民幣，下同。約新台幣880萬元）之間。同時這位經紀人還表示，他們公司可以免費幫錢女士負責拍賣，賣出後再交傭金。

錢女士同意了，並通過對方提供的網址下載了軟體。沒過幾天，經紀人就告訴錢女士，她的古幣已經以220萬元（人民幣，下同。約新台幣880萬元）成交了，但平臺需要她繳納2.2萬元（人民幣，下同。約新台幣8.8萬元）的保證金。錢女士沒多想，就把錢轉過去了。

然而當錢女士轉帳後，經紀人卻說定金因未繳稅被攔截了，還需要補繳3.3萬元（人民幣，下同。約新台幣13.2萬元）的稅款。錢女士察覺不對，直言自己不想再操作，經紀人卻表示他可以幫忙墊付剩下的2.3萬元（人民幣，下同。約新台幣9.2萬元）。此時，逐漸的清醒的錢女士選擇報警。

諸暨公安表示，這個所謂的拍賣軟體，其實是詐騙分子搭建出來的。所謂的鑒寶網站，也是一個詐騙網站。無論發過去任何東西，他都會說鑒定為真。

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文章授權轉載自《香港01》

人民幣 古幣 繳稅 詐騙

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