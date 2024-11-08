香港筲箕灣酒樓飲茶驚見「茶水全是蟻」向店員投訴只換茶最終這樣做

不少港人都喜歡到酒樓喝茶，但近日有網友在社交平台發文抱怨，稱於筲箕灣某酒樓喝茶時，發現熱水壺及茶壺中有大量死螞蟻。而她一開始以為是茶葉碎，已喝了好幾杯茶，「想起我們可能每人吃了幾十個蟻下肚就很噁心」。她向酒樓反映，但酒樓職員沒有道歉，只是換了壺新茶，惟樓主覺得噁心，不敢再喝。事後她向食環署投訴，獲告知已派員檢查酒樓所有不鏽鋼水壺及茶壺，但沒有發現有蟲，不過就已口頭警告酒樓男經理要注意衛生。

該名網友在社交平臺Threads發文抱怨，稱日前於筲箕灣某酒樓喝茶，吃完點心、喝了幾杯茶後，竟發現茶水表面有很多螞蟻。樓主指他們原本並未為意，只以為上面漂浮的是茶葉碎，「之後打開的茶壺密密麻麻全部都是死蟻」。

樓主指之後打開2個茶壺，發現裡面均有死蟻，最後才意識到原來是熱水壺有蟻，「想起我們可能每人吃了幾十個蟻下肚就很噁心」。從她上傳的照片可見，茶杯所盛載的小半杯清水中有逾40隻死蟻，還有大量黑點；而另1張照片中，茶壺內有大量「白點」漂浮，疑是螞蟻。

樓主發現後即時向酒樓職員反映情況，她透露職員只收走了水壺及幫忙換過壺茶，但酒樓方面並沒有道歉，「一句不好意思道歉也沒有，說實話我還敢喝什麼」。

茶杯所盛載的小半杯清水中有逾40隻死蟻，還有大量黑點。（Threads）

樓主最終向食環署舉報

事後樓主向食環署舉報，並表示已收到吃環致電回應，指已派員到茶樓巡查，並打開所有不鏽鋼水壺及茶壺檢查，但沒有發現有蟲，不過就已口頭警告酒樓男經理要注意衛生。她又指食環署表示日後會多加巡查，如有發現違規就會檢控。

她稱要讚揚食環署處理迅速，「讚下食環署這次，希望起碼可以讓酒樓多注意清潔，不好吃壞別人的肚子」。

貼文引起網友熱議，不少網友都表示噁心 ， 「 哇！看到都很不舒服很想嘔吐 」 、 「很恐怖！以後喝茶有陰影 」 ， 亦有別人支援樓主向食環署舉報 ， 「 求下你報食環，不想其他人吃到拉稀/腸胃炎 」 、 「報食環是必須 」 。

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文章授權轉載自《香港01》