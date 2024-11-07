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大陸國腳玩「母女丼」？ 妹子怒控：我媽一次次被弄癱在床上

聯合新聞網／ 綜合報導
大陸足球員賀慣遭爆料私生活混亂，女網友怒控賀慣不顧自己滿身是傷硬上得逞。示意圖／ingimage
大陸足球員賀慣遭爆料私生活混亂，女網友怒控賀慣不顧自己滿身是傷硬上得逞。示意圖／ingimage

運動選手除了賽場上的表現之外，場下的私生活也是各界關注重點。近日，中超聯賽上海海港外租至武漢三鎮的賀慣，被一名女子在微博控告私生活淫亂，不僅趁自己渾身傷時硬上求歡，甚至連自己的媽媽都不放過，「我媽一次次被你弄得癱在床上起不來。你還算是個人嗎！」

一名微博帳號「馬大喵喵喵喵」的女網友，近日發文爆料，點名曾入選大陸足球國家隊的賀慣場下私生活淫亂。女網友不僅PO出雙腿滿是傷痕疑似遭家暴照片，並指控賀慣不顧自己傷勢求歡，「在我渾身是傷的情況下，又是把我睡了一次」、「這就是你作為中國足球運動員的素質？」

女網友怒控賀慣屢次傷害自己，但每回心軟原諒卻又換來另一次欺騙，讓她怒轟賀慣何德何能，為何至今仍能獲得1700萬人民幣（約新台幣7658萬元）高薪。

除了疑似家暴之外，該女網友繼續爆料，暗指賀慣疑似大玩「母女丼」，「我媽一次次被你弄得癱在床上起不來。你還算是個人嗎！」

賀慣母女丼疑雲爆發後，瞬間引起網友熱議，但事件男女主角卻消失，不僅「馬大喵喵喵喵」刪文，賀慣也關閉自己的微博帳號。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

大陸足球員賀慣遭女網友爆料私生活混亂。圖／取自微博
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大陸足球員賀慣遭女網友爆料私生活混亂。圖／取自微博
大陸足球員賀慣遭女網友爆料私生活混亂。圖／取自微博
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大陸足球員賀慣遭女網友爆料私生活混亂。圖／取自微博

家暴 足球

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