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安徽女稱5旬殘障母在養老院遭猥褻 職員與男長者涉事

香港01／ 撰文：盛昀
安徽女稱5旬殘障母在養老院遭多次猥褻。（大河報）
安徽女稱5旬殘障母在養老院遭多次猥褻。（大河報）

陸媒《瀟湘晨報》報導，安徽一名女子在社交媒體上拍片稱，自己的母親在養老院遭到連續猥褻。當地回應稱，正協調處理，將於11月6日將處理結果報縣殘聯。

網友王女士日前在抖音平台手持身份證舉報稱，其母在安徽某養老院多次遭到猥褻。王女士表示，其母親今年54歲，屬於聾啞智障人士，並拿出公安機關鑑定意見書、殘疾人證等證明。

據其介紹，王女士母親於2023年11月入住養老院，一直到今年7月份，多次遭到工作人員的強製猥褻。王女士在今年3月份的閉路電視畫面中見到，養老院有職員在親自己母親，甚至還有撫摸胸部和下體。

後來因涉事職員已受到刑事處罰，王女士繼續讓母親留在該養老院。養老院也表示此類事件不會再發生，且稱免費讓王女士的母親免費住6年。但今年7月，王女士又見到有一名老人進入母親的房間撫摸母親的胸部，後來又將母親帶出門外。

因為沒有直接證據，案件被行政立案。相關資料顯示，事後涉事養老院院長被誡勉，相關管理人員被開除或者批評教育並扣發工資。王女士則質疑處理過輕，並表示目前已經將母親帶走。

《瀟湘晨報》報導指出，當地殘疾人聯合會表示確有此事。11月5日下午，臨湖鎮人民政府已經開了專題會，研究此事，正在積極協調處理，將在6日將處理結果報縣殘聯。

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文章授權轉載自《香港01》

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