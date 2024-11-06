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抑鬱症女與母爭執怒砸成都Tiffany 轟走店員自戴高級珠寶

香港01／ 撰文：鄭寧
女子用店內裝飾物砸毀櫃枱玻璃後，自行試戴高級珠寶。圖擷自影片
女子用店內裝飾物砸毀櫃枱玻璃後，自行試戴高級珠寶。圖擷自影片

11月5日下午，美國珠寶品牌Tiffany&CO.成都太古里專賣店在營業時，突然遭一女子闖入，拿著店內花瓶狂砸櫃枱玻璃，其後又自行試戴珠寶產品。影片在網絡引發關注，有網民稱，該女子已非首次破壞商舖。

網傳影片顯示，一名身穿黑色衣服的女性在Tiffany&Co.的門店內，用花瓶、燈等店內裝飾物砸玻璃櫃枱。有店員在後面試圖阻止，但無濟於事，門外的店員只能在外拍打玻璃門。門口還有不少圍觀民眾。影片最後，該女子從櫃枱內拿出首飾珠寶自行試戴。

有現場目擊者表示，該女子在砸東西時，還用鏡子砸到工作人員腳踝。店員在女子失控後，跑出門外將店門反鎖。另據網友爆料，該女子在此之前，還疑似砸過成都盒馬鮮生門店。

成都市公安局錦江區分局5日晚發布警情通報稱，事發於11月5日下午4時左右，涉事周姓女子22歲，患有抑鬱症，在與母親去醫院複查病情後，返途行街。未料其與母親發生爭執，情緒失控砸壞櫃台及商品，造成財物損失。現場無其他人受傷。

事發後，警方立即趕到現場，將涉事人員控制後帶回派出所進一步調查處理。目前，涉事人員周某已送醫觀察，事件正在進一步調查之中。

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文章授權轉載自《香港01》

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