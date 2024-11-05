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哥哥想看妹妹！離婚婦帶女兒返家 慘遭前夫開車衝撞、狂砍多刀身亡

香港01／ 撰文：許祺安
大陸河南信陽固始縣本月3日發生一宗駭人聽聞的命案，一名離婚女子因孩子想見妹妹而返回探望，不料遭前夫追擊殺害。圖／AI生成
大陸河南信陽固始縣本月3日發生一宗駭人聽聞的命案，一名離婚女子因孩子想見妹妹而返回探望，不料遭前夫追擊殺害。圖／AI生成

中國大陸河南信陽固始縣本月3日發生一宗駭人聽聞的命案，一名離婚女子因孩子想見妹妹而返回探望，不料遭前夫追擊殺害。這名女子在送完孩子後，離開途中被前夫駕車撞擊，隨後男子更持刀猛刺女子十多刀，致其當場死亡。據知情人士透露，女子在婚姻期間曾遭遇家暴，經過多次爭吵後選擇離婚，但未料在此次探望孩子途中遭遇不幸。

據《瀟湘晨報》報導，案發地點位於信陽市固始縣文昌街，案發時正值下午1點半，救護人員迅速趕至現場，然而女子因失血過多無法挽回性命。事發後，警方迅速逮捕嫌犯，目前案件正進行進一步調查。

消息指出，受害女子今年約33歲，和36歲的前夫育有一對兒女。女子離婚後攜女兒搬離並開始獨自生活，而男孩則由男方照顧。文昌街多名商家對記者表示，兩人都是本地人，「有的說是離婚了，有的說還在冷靜期。他們有兩個小孩，一個男孩，一個女孩。女的自己帶一個孩子，然後來男的那裡看另一個」。

案發當日，兒子因「想妹妹」而致電母親，女子遂帶女兒回前夫家探望。然而，送完孩子後男子隨即駕車尾隨，對其展開致命攻擊。有網友發文透露事發當天，稱男方先用車子撞，撞幾次以後再用刀殺，「太殘忍，十幾刀，血放乾」。

固始縣120（急救中心）工作人員表示，當天只於13時36分接到過來自文昌街那邊的電話，稱有一受傷女子急需搶救，但女子當場去世，沒有搶救過來。

當地公安機關「平安固始」微博發布警情通報，證實王姓男子因「家庭糾紛」對前妻洪姓女子下手，現已被警方逮捕。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

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文章授權轉載自《香港01》

婚姻 家暴 離婚

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