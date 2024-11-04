遭拐賣34年尋親重逢爆紅 男子直播分成與家人決裂：生父把我拉入黑名單

34年前，年僅2歲的郁豹豹（現名李強）在老家四川綿竹市遭拐賣，在公安局幫助下，郁豹豹去年與家人相認，認親儀式被全網直播，郁豹豹迅速走紅，沒想到尋親成功一年後，郁豹豹已與家人決裂，原因是走紅後直播帶貨利益分配不均。

分成爭議釀親情芥蒂

綜合《紅星新聞》與《大河報》等陸媒報導，郁豹豹與家人認親後不久，在母親與弟弟的鼓勵下，共同開啟直播帶貨。首場直播，3人僅兩小時內即賺得47萬元（人民幣，下。約新台幣188萬元），堪稱亮眼。由於郁豹豹是故事的核心人物，他提議採取「6:2:2」的分成方案，自己獲6成收益，2位弟弟各獲2成。然而，父母卻要求將分成方式改為「4:3:3」，郁豹豹起初無法接受，但最終選擇妥協，卻也因此產生心結，開始對金錢分配產生不滿。

隨著家族直播日益頻繁，金錢利益的分歧逐漸擴大。報導指出，郁豹豹的家人對其在直播中贈送禮物給三弟的孩子感到不滿，認為這是「拿孩子炒作流量」，導致他與弟弟間的矛盾進一步激化。此外，郁豹豹指出，弟弟們只願分他的佣金，但並未將自己的收益共享，令他感到「彼此只是利用彼此」。這些紛爭令郁豹豹對於重建家庭的期望逐漸消退。

退出家族直播帶貨

隨著分歧加深，今年5月，郁豹豹的父親將他拉入微信黑名單，讓他感到備受打擊。9月，他公開發表聲明，向外界解釋與家人之間的矛盾，並在發布前將母親的聯繫方式拉黑名單。郁豹豹也正式宣布不再參與家族直播合作，並將與家人共同出鏡的影片內容全部隱藏。他的母親和弟弟也將其名字從社交平台帳號中移除，彼此間的聯繫徹底斷裂。

對於這場被廣泛關注的「家務事」，《快科技》報導，郁豹豹近日在個人影片中回應稱：「我很好，不用擔心。」他坦言，自己如今成為「小網紅」，雖有粉絲關注，但也帶來不少壓力，寫下「我作為一個小網紅，因為尋親事件得到了大家的關注，也不想看到這種情況的發生，但它確確實實存在」

除了利益分配爭議外，郁豹豹表示，自己與家人之間存在生活方式、價值觀上的巨大差異。郁豹豹2歲時失散，之後被養父母撫養長大，後來因多種原因被送養，成年後輾轉到北京，靠送外賣為生，過著獨立自強的生活。他與四川老家的親生家人多年未見，認親後發現彼此生活方式差距極大。相較於弟弟們對流量與利益的熱衷，郁豹豹表示自己更看重家庭情感，也因此無法接受家人對其「商業價值」的過度強調。

郁豹豹坦言，認親本是滿懷期待，但一系列紛爭讓他失望，不禁反思這段親情是否值得挽回。如今，他計劃重新投入獨自生活，繼續在北京追求穩定的生活，並表示會將自己的精力集中在個人發展上。

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文章授權轉載自《香港01》