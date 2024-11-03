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炫富出事？疑高官後代豪稱擁107億存款、20歲奶奶送8億…下場曝光

香港01／ 撰文／許祺安
大陸有一名疑似高官的後代在抖音炫富，曬出超過24億人民幣（約新台幣107億元）的帳戶餘額，還炫耀奶奶給的生日禮物是1.8億（約新台幣8億元），引起許多網友圍觀。美聯社資料照
大陸有一名疑似高官的後代在抖音炫富，曬出超過24億人民幣（約新台幣107億元）的帳戶餘額，還炫耀奶奶給的生日禮物是1.8億（約新台幣8億元），引起許多網友圍觀。美聯社資料照

大陸有一名疑似高官的後代在抖音炫富，曬出超過24億人民幣（約新台幣107億元）的帳戶餘額，還炫耀奶奶給的生日禮物是1.8億（約新台幣8億元），引起許多網友圍觀。沒想到經過大陸警方調查，一切都是假的，他說謊的下場也慘了。

《貴州網警》消息，警方進行網路巡邏發現，網友「鼕鼕安安」在社交平台發布大量名車、名畫、名錶、文物、收藏、24億存款等訊息，還在其他網友的影片評論區留言：「我20歲生日我奶給的就是1.8億」，引發外界關注和討論，也有不少人懷疑真實性，於是進行檢舉。

警察機關立刻展開調查，經查該名網友所曬的車、名畫、名錶、文物、收藏等圖片，是從網路上下載而來的，24億存款是透過修圖軟體P出來的，20歲生日收到奶奶的1.8億轉帳也是憑空捏造。

該名網友坦承，因為參與網絡賭博，為了吸引粉絲流量、博取關注、謀取私利，才會在網路故意捏造身分，謊稱「我20歲生日我奶給的就是1.8億」、「24億存款」等不實資訊。

由於該網友的行為擾亂公共秩序和網路空間秩序，造成不良社會影響，網路賭博行為涉嫌違法。目前，警方已將其依法拘留，同時強調網路安全部門將持續做好網路亂象打擊整治，與廣大網友一道維護網路空間清朗有序。

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文章授權轉載自《香港01》

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