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老夫婦突被棄之不顧！陸女疑擅取116萬護理費「存款僅剩1450元」 法院這樣判

香港01／ 撰文／安祖娜
大陸有女兒在照顧年老父母的2年間奪走新台幣116萬元的資產，導致他們的戶口僅剩新台幣1450元。示意圖。圖／AI生成
大陸有女兒在照顧年老父母的2年間奪走新台幣116萬元的資產，導致他們的戶口僅剩新台幣1450元。示意圖。圖／AI生成

照顧父母原來在謀財？大陸1對老夫婦被親生女兒照顧2年後，突然被棄之不顧，發現銀行卡及存摺內的存款、養老金和高齡補貼等款項合共逾26萬人民幣（約新台幣116萬元）被女兒取走，只剩323人民幣（約新台幣1450元），向當地法院求助。女兒指該筆款項是照顧父母的開支及「護理費」，但法官認為她無權處理父母存款，扣除開支後要歸還12.5萬人民幣（約新台幣56萬元）及相應利息，提醒子女有義務照顧父母。網友認為事件的結果是「把錢還完就再也不見了」。

將26萬元交女兒　查戶口只剩323元

內媒報道，四川李姓女子被父母指控偷走包括銀行存款、退休金和高齡補貼，共逾26萬人民幣。兩老年齡分別100歲及94歲，共有8名子女，只有4人在世，為方便照顧，他們將退休金和銀行卡交由案中的女兒保管。照顧2年至2023年6月，李女突表明不再照顧父母離去，他們檢查戶口發現只剩323人民幣，有逾26萬資產及退休金不翼而飛，無奈向法院救助。

經法院調查後，李女照顧父母時的花費達13.5萬人民幣（約新台幣60萬元），當中包括醫療費、水電、房租等，她主張剩下款項屬「護理費」。

法院指子女不應收取「護理費」

法院認為2老年逾90歲，女兒在照顧時保管銀行卡應付開支有合理性，但裏面的款項及養老金應歸父母所有，而照顧父母是子女的法定義務，不應收取所謂「護理費」。在扣除照顧父母的開支後，法官裁定女兒需向父母歸還12.5萬人民幣及相應的利息。法官提醒子女有義務照顧父母，但不能因為盡贍養義務而侵害父母合法權益。

案件引起引熱議，大陸網友感嘆「都這個歲數還遇到這種事」、「久病床前無孝子」，他們和女兒鬧上法庭後「把錢還完就再也不見了」。不少人留意到2老應該還有3名子女，故照顧費理應共同承擔，「這個女的照顧了一分錢沒有，其他人怎麼那麼舒服」，建議父母起訴另外3名子女。

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文章授權轉載自《香港01》

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