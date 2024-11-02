眼球脫位掉鼻腔…50歲大媽下樓梯踩空險失明 4小時手術救視力

日前，中國大陸貴州醫科大學附屬醫院創傷科接診了一位特殊的患者，50歲的黃女士（化名）因一腳踩空不慎從3樓墜落，導致全身多處疼痛及左眼視力喪失，被緊急送往該院救治。經檢查，黃女士的傷情極為嚴重，左眼球脫位並嵌頓於鼻腔內，情況十分危急。

貴州醫科大學附屬醫院眼科副主任醫師楊夏講解，「傷者入院時，我們檢查發現其左眼眶和眼球在高墜傷中受到嚴重衝擊，導致左側眼眶內側壁及眼眶下內側壁爆裂性骨折，眼球脫位嵌頓入鼻腔內卡於左側篩竇內和上頜竇內上方，眼球周圍佈滿骨折碎片，眼球變性並且視神經扭曲……」，經仔細查看影像學資料，考慮到傷者受傷時間不到48小時，越早將嵌頓的眼球復位到眼眶內，才有搶救左眼視功能的可能性，於是決定立即為其進行緊急手術搶救傷眼。

經過制定充足的手術預案，楊夏帶領眼科手術團隊為黃女士實施了「左眼眶內側開眶手術並結合鼻內窺鏡技術眼球復位術」。

楊夏說到，「我們在眼眶內側手術入路和左側鼻腔副鼻竇手術入路下仔細清理眼眶內側壁和下內側壁骨折碎片，將傷者鼻腔內積血清除，將鼻黏膜收縮擴大空間，同時在眼眶內側手術入路開放骨折骨窗在精心仔細操作下，將脫位入鼻腔的眼球成功復位到左眼眶內，也避免了眼球壁被骨折碎片劃破等的二次損傷可能。」

楊夏解釋，傷者左側眼眶內側壁及下內側壁骨折骨質破壞明顯，必須要做眼眶骨壁缺損的修復，否則眼球有可能再次脫位進入鼻腔。所以手術中，在傷者眼眶內植入了「夾鈦網的MEDPOR眼眶修復體材料」，將眼眶爆裂性骨折進行整復並恢復眼眶眼窩形態。

歷時4小時手術 成功挽回視力

經過近4個小時的緊張手術，黃女士脫位入鼻腔的眼球成功復位到左眼眶內，並修復了眼眶爆裂性骨折。由於手術採取了微創手術切口，黃女士的外觀並未留下手術疤痕。

術後第一天，黃女士的左眼便恢復了光感，這表示著她的左眼視功能得以保留，為今後的康復創造了條件。隨後經過4天的治療，黃女士的左眼光感進一步提高，視力逐漸恢復。

楊夏表示，黃女士的傷情在臨床中非常罕見，但一旦發生，對傷眼視力視功能會造成嚴重損害。「如果視力喪失又不能將眼球復位，眼球在鼻腔內將繼發感染壞死等併發症，後果不堪設想。」他提醒大家，在日常生活中一定要注意安全，避免發生類似的高空墜落等意外事故。

楊夏提醒，「無論是在工作還是生活中，都要時刻注意安全，遵守安全規範，確保自己和他人的生命安全。如果不幸遇到類似黃女士這樣的眼眶外傷情況，應立即就醫，並儘可能詳細地告知醫生自己的傷情和受傷過程，以便醫生能夠迅速做出精準的診斷和治療方案」。

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文章授權轉載自《香港01》