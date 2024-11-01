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大陸百萬網紅吃豬飼料挑戰「節省度日」 1天只花12元失控喊好鹹

香港01／ 撰文：許祺安
大陸一名百萬女網紅吃豬飼料挑戰「節省度日」惹議。（上游新聞）
大陸一名百萬女網紅吃豬飼料挑戰「節省度日」惹議。（上游新聞）

擁有278萬粉絲的大陸網紅博主孔羽豐（網名：「大王孔留可」）近日在社交平台發布挑戰影片，嘗試用「最少的錢維持生活」。她根據網上建議，每天僅用人民幣3元（約新台幣12元）吃豬飼料（12元0.5公斤，一天吃0.5公斤），並在影片中表情失控，驚呼「太鹹了！」該影片一經發布隨即引發網友熱議。有評論質疑這種「博流量」的行為不合適，批評其「為點流量吃豬食，吃相難看」。也有網友發問：「這個世界已經這麼瘋狂了嗎？」

陸媒《上游新聞》報導，網紅博主吃豬飼料的行為獲得了1.1萬人點讚、899人評論，但大部分網友對這種行為表示不解甚至反感，認為這種「奇葩吃播」內容已屬低俗，並稱「為了流量已經失去了底線」。

孔羽豐在影片中自述自己用人民幣100元（約新台幣400元）買回一袋豬飼料，她在影片中看著配料表感嘆道，「豬飼料是由大豆、花生、芝麻、玉米、小麥、麩皮做成，高碳水、高蛋白、低脂肪，全部純天然。而且怕你營養不良，還配備了維生素，這不比吃外賣健康？大王我今天的挑戰就是吃豬飼料！」

隨後她便將100克豬飼料泡水後吞下肚，沒想到，這味道讓她瞬間表情失守驚呼，「好鹹啊！我要喝水。」不過，她還是將剩餘的豬飼料加水稀釋後喝下肚，準備嘗試吃上一星期，觀察身體的變化。

對於孔羽豐的行為，豬飼料廠商工作人員表示，配方看起來很多都是人類所需的營養，卻不能混為一談，「比如狗糧是肉添加類的，人也是沒辦法吃的。豬飼料雖然無毒無害，但裡面有些分子大的只能牲畜吸收不能人體吸收。」

針對短影片低俗挑戰頻出，一些網友指出，短影片平台近年出現多次「塌房事件」，網紅紅極一時後因低俗內容遭遇粉絲流失甚至被封禁，網紅如果無法堅守底線，難以持續獲得支持。據了解，短影片平台方面也發表聲明表示，用戶可對該類危害健康的內容進行舉報，平台將進一步跟進。

在法律層面，有律師指出，這類挑戰行為恐涉及低俗內容，有悖社會公德，並可能對未成年觀眾產生負面影響，建議網友對此進行舉報以維護良好網路環境。

事實上，大陸近期多名網紅「塌房」的現象已引發大眾關注，從紅極一時到迅速被質疑、冷落，無不說明網紅應該堅守道德底線。業內人士表示，真正持久的流量秘訣在於內容質量與真情實感，而非刻意獵奇。諸如因「周杰倫神似臉」而走紅的「粥餅倫」，他開店營業的消息同樣吸引了大量粉絲，因其踏實的生活態度，便沒有爆紅後的「翻車」風險。

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文章授權轉載自《香港01》

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