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鞋底對大腿！乘港鐵遇鄰座客人翹腳這樣坐 港女：踩下來我會發脾氣

香港01／ 撰文：桃樂斯
有港女乘港鐵時不滿鄰座乘客翹腳坐，公審對方鞋底對向她長褲。（threads圖片）
有港女乘港鐵時不滿鄰座乘客翹腳坐，公審對方鞋底對向她長褲。（threads圖片）

搭乘交通工具時，理應顧己及人！不過日前有女生搭乘港鐵時卻遇到自私乘客，她於社交平臺上載照片，顯示該乘客坐在其旁邊，並翹起左腳把鞋底對著其大腿，女生不爽對方鞋底差點觸碰其長褲，遂發文怒斥「踩到我真的會發脾氣」。

網友們都批評該乘客無視他人感受，「這一律定為『沒教養』」、「什麼人才會這麼沒禮貌（用）鞋底對著人」；亦有別人覺得樓主應即時和對方反映自己感受，甚至以牙還牙反擊對方，「我遇過，我二話不說跟他這麼坐，用腳板貼回他腳板，他嚇得下了車」。

鄰座乘客翹腳坐鞋底對齊長褲

受影響的女生在threads帳號發文，並上傳照片直斥「為什麼要這麼坐？踩到我真的會發脾氣」。從照片可見，樓主當時在港鐵車廂內坐下，她左方的乘客翹起左腳，故鞋底直接對向樓主大腿位置，目測兩者之間只相隔約5至6釐米，如果車廂晃動得較劇照，鞋底就會碰到樓主的長褲，她不滿對方自私舉動，遂發文公審。

網友狠斥沒禮貌

大部份網友都狠斥該乘客劣行 ， 「 素質問題 」 、 「這一律定為『沒教養 』 、 「最討厭在地鐵遇到這些蹺腳的賤X 」 、 「這個是真沒禮貌坐姿，什麼人才會（用）鞋底對著別人 」 、 「舒服自己影響人家 」 、 「是不是要開發一個叫做乘車要考牌系列 」 、 「如果你是彪形大漢，他一定會放回只死人腳下來 」 。

有人建議樓主可以開口向對方反映，「我會直接說：『先生，可不可以不要用個鞋底向著我這邊？』」、「我曾經直接推走的腳，再跟對方說你鞋底有，然後對方真相信」，甚或以牙還牙，「可能他想跟你用腳give me （ five ）」、「我遇過，我二話不說跟他這麼坐，用腳板貼回他腳板，他嚇得下了車」。

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文章授權轉載自《香港01》

港鐵 車廂

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