不准說廣東話？大陸女批港服務生沒禮貌：不要講粵語 1句掀兩地罵戰

在香港說廣東話是不禮貌？有大陸女子於小紅書發文，指香港服務生會用粵語向她說話，即使她聽不懂，仍會繼續說粵語，認為這樣是「不禮貌」，要求「不要廣東話」。

貼文引來香港及大陸網友爭議，有大陸網友批評「香港人哪來的優越感？」、「粵語是方言，普通話是中國大陸通用語言」、「香港普通話大眾化教育有待增強」；但有不少網友反駁，「去港澳也要尊重人家的語言，人家本就講cantonese，為什麼不讓講呢？」、「入鄉隨俗好正常啊」、「是不是太針對香港這方面了，不要動不動就扣歧視的帽子啊」。

大陸女子指港服務生堅持說廣東話不禮貌

該大陸女子於小紅書以「No Cantonese please」為題發文，講述來香港旅遊不快經歷，直指「香港的服務生（侍應）們禮貌又不禮貌」，「他們會非常禮貌的用粵語跟你說話，但你用一臉懵的聽不懂他們在說什麼的表情看着他們的時候……他們還會繼續用粵語跟你說話……好像是在說『啊原來你聽不懂粵語啊，看樣子是dl（大陸）來的，那我就不讓你聽懂』」。

不過原PO強調，她只是描述部份香港服務生，「大部份服務生是真的很熱情且平等對待每個人的！」。

掀兩地網友罵戰

貼文掀起兩地網友罵戰。有大陸網友指責「香港人哪來的優越感？」、「粵語是方言，普通話是中國大陸通用語言」、「香港普通話大眾化教育有待增強，可能還要來個十幾年吧，他們才會心甘情願承認普通話，你懂的」、「香港人就是這樣」。

隨即有大批香港及大陸網友反駁，「請尊重每個地方使用的語言」、「反過來如果有人在大陸用粵語跟你說話，你亦只會用普通話跟他說話，因你不會粵語。正常反應，真不懂有什麼問題？」、「千萬別去日本，日本店員都是一臉真誠的給你講解，用日文」、「我是大陸的，但我覺得去港澳也要尊重人家的語言，人家本就講cantonese 為什麼不讓講呢？」、「大家是不是太針對香港這方面了，不要動不動就扣歧視的帽子啊」、「入鄉隨俗好正常啊」、「呢啲po真係好乞人憎」。

也有網友質疑原PO只是利用兩地話題「引流」博流量。

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文章授權轉載自《香港01》